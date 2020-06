Додано: Пон 01 чер, 2020 11:44

San написав: Wisznia написав: Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая. Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.

Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))



change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили. Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да иподтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить.

