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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Только никому не рассказывайте о том, что то, о чём я рассказывал весь прошлый год, и что можно было взять за 60 000 евро, сегодня можно взять всего за 76 000 евро. И то последнее.
Люди жизнь свою буквально положили, чтобы, не вылезая из дерьма, где сидят по шею, доказывать обратное.
Да, но сейчас за 76€ я думаю это уже пик цены и не интересно для покупки...


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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Но да, кто успел, тот молодец

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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  San написав:
  Wisznia написав:Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.

Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))

change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.

viewtopic.php?p=4979202#p4979202
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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