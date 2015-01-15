Только не нужно перегибать:
- я всегда говорил, что лучше ЗА ЛИШНИЕ ЛЕЖАЩИЕ ПОД ГРУШЕЙ БАБУЛЕТЫ купить недвигу в Киеве/Львове/Днепре ПОД СДАЧУ и сдавать... Я НЕ покупаю и НЕ сдаю, так как знаю как заработать проще, больше и без лишних хлопот с арендаторами...
- сдавая, получать около 10% годовых по валюте. В Турции такого вы не получите. Это правда... Но есть и другая правда: то, что куплено в Анталии прошлом году за 440 000 лир, сегодня ЛЕГКО сдается по 2000 лир в месяц. Считаем: 440 000 - 100%
12х2000 - х%
х=(12х2000х100)/440 000=5,45%
ОБЫЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.
Если не лучше. Ибо НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СДАЧЕЙ, СОДЕРЖАНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ НЕТ.
Здесь не живут люди, которые могут себе позволить покупать в АТБ абрикос по 82 гривны за кило...
Но у Вас зато во владении НОВЕНЬКАЯ сделанная по последнему слову техники и полностью оборудованная квартира на всемирно известном курорте... А не хрущевка или железобетонный параллелепипед...- за полученные в Украине деньги жить припеваючи в Анталии.
- никакие квартиры вторички в Анталии НЕ ДЕШЕВЕЮТ и НЕ дешевели.
- сравнение цен на авто тоже НЕ верное: вчера только говорил с "нашим", который купил себе б/у Ниссан Кашкай
за 90 000 лир, а теперь может продать за 110 000 лир. Так вот он и сказал, что за последние два-три месяца авто подорожали...
Так-то вот, малята...
Но сказки реально интересно слушать...Главное в этом деле: трезвая голова на плечах и калькулятор в руках...
Вот с калькуляторами - как я писал - у многих беда... беда...
Вот уж и flyman
отложил инвестиционный план "оточити Київ кавалєрками
" на три года...А за три года много чего ЕЩЁ поменяется...
На львовской ветке запомнился вчерашний или позавчерашний пост от Coder
- уже и австрийские львовские люксы разонравились (а так нравились
), и уже и образование (которого нет
) разонравилось... да и люди как-то разонравились
... а так нравились...viewtopic.php?f=27&p=4978437#p4978437
Да и сам flyman
не далее как на днях пропел песню про (цитата) "Гєрманію або Скандинавію
"... чули, як заспівав...P.S.
А вообще согласен: купить что-то в Малаге по 3000 евро за квадрат - умно и хорошо. Многие так и делают.