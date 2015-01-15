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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:23
akurt написав:Только никому не рассказывайте о том, что то, о чём я рассказывал весь прошлый год, и что можно было взять за 60 000 евро, сегодня можно взять всего за 76 000 евро. И то последнее.
Люди жизнь свою буквально положили, чтобы, не вылезая из дерьма, где сидят по шею, доказывать обратное.
Да, но сейчас за 76€ я думаю это уже пик цены и не интересно для покупки...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:56
Но да, кто успел, тот молодец
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:44
viewtopic.php?p=4979202#p4979202
San написав: Wisznia написав:
Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))
change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт
подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:37
Только не нужно перегибать:
- я всегда говорил, что лучше ЗА ЛИШНИЕ ЛЕЖАЩИЕ ПОД ГРУШЕЙ БАБУЛЕТЫ купить недвигу в Киеве/Львове/Днепре ПОД СДАЧУ и сдавать... Я НЕ покупаю и НЕ сдаю, так как знаю как заработать проще, больше и без лишних хлопот с арендаторами...
- сдавая, получать около 10% годовых по валюте. В Турции такого вы не получите. Это правда... Но есть и другая правда: то, что куплено в Анталии прошлом году за 440 000 лир, сегодня ЛЕГКО сдается по 2000 лир в месяц. Считаем: 440 000 - 100%
12х2000 - х%
х=(12х2000х100)/440 000=5,45%
ОБЫЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.
Если не лучше. Ибо НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СДАЧЕЙ, СОДЕРЖАНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ НЕТ.
Здесь не живут люди, которые могут себе позволить покупать в АТБ абрикос по 82 гривны за кило...
Но у Вас зато во владении НОВЕНЬКАЯ сделанная по последнему слову техники и полностью оборудованная квартира на всемирно известном курорте... А не хрущевка или железобетонный параллелепипед...- за полученные в Украине деньги жить припеваючи в Анталии.
- никакие квартиры вторички в Анталии НЕ ДЕШЕВЕЮТ и НЕ дешевели.
- сравнение цен на авто тоже НЕ верное: вчера только говорил с "нашим", который купил себе б/у Ниссан Кашкай
за 90 000 лир, а теперь может продать за 110 000 лир. Так вот он и сказал, что за последние два-три месяца авто подорожали...
Так-то вот, малята...
Но сказки реально интересно слушать...Главное в этом деле: трезвая голова на плечах и калькулятор в руках...
Вот с калькуляторами - как я писал - у многих беда... беда...
Вот уж и flyman
отложил инвестиционный план "оточити Київ кавалєрками
" на три года...А за три года много чего ЕЩЁ поменяется...
На львовской ветке запомнился вчерашний или позавчерашний пост от Coder
- уже и австрийские львовские люксы разонравились (а так нравились
), и уже и образование (которого нет
) разонравилось... да и люди как-то разонравились
... а так нравились...viewtopic.php?f=27&p=4978437#p4978437
Да и сам flyman
не далее как на днях пропел песню про (цитата) "Гєрманію або Скандинавію
"... чули, як заспівав...P.S.
А вообще согласен: купить что-то в Малаге по 3000 евро за квадрат - умно и хорошо. Многие так и делают.
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akurt
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:05
Сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.
Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.
Думайте.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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