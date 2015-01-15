Додано: Пон 01 чер, 2020 12:37

Я НЕ покупаю и НЕ сдаю, так как знаю как заработать проще, больше и без лишних хлопот с арендаторами...

Главное в этом деле: трезвая голова на плечах и калькулятор в руках...

- я всегда говорил, что лучше ЗА ЛИШНИЕ ЛЕЖАЩИЕ ПОД ГРУШЕЙ БАБУЛЕТЫ купить недвигу в Киеве/Львове/Днепре ПОД СДАЧУ и сдавать...- сдавая, получать около 10% годовых по валюте. В Турции такого вы не получите. Это правда... Но есть и другая правда: то, что куплено в Анталии прошлом году за 440 000 лир, сегодня ЛЕГКО сдается по 2000 лир в месяц. Считаем:440 000 - 100%12х2000 - х%х=(12х2000х100)/440 000=5,45%ОБЫЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.Если не лучше. Ибо НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СДАЧЕЙ, СОДЕРЖАНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ НЕТ.Здесь не живут люди, которые могут себе позволить покупать в АТБ абрикос по 82 гривны за кило...Но у Вас зато во владении НОВЕНЬКАЯ сделанная по последнему слову техники и полностью оборудованная квартира на всемирно известном курорте... А не хрущевка или железобетонный параллелепипед...- никакие квартиры вторички в Анталии НЕ ДЕШЕВЕЮТ и НЕ дешевели.- сравнение цен на авто тоже НЕ верное: вчера только говорил с "нашим", который купил себе б/у Ниссан Кашкай за 90 000 лир, а теперь может продать за 110 000 лир. Так вот он и сказал, что за последние два-три месяца авто подорожали...Так-то вот, малята...Но сказки реально интересно слушать...Вот с калькуляторами - как я писал - у многих беда... беда...Вот уж иотложил инвестиционный план "оточити Київ кавалєрками" на три года...На львовской ветке запомнился вчерашний или позавчерашний пост от- уже и австрийские львовские люксы разонравились (а так нравились), и уже и образование (которого нет) разонравилось... да и... а так нравились...Да и самне далее как на днях пропел песню про (цитата) "Гєрманію або Скандинавію"... чули, як заспівав...А вообще согласен: купить что-то в Малаге по 3000 евро за квадрат - умно и хорошо. Многие так и делают.