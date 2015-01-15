Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Только никому не рассказывайте о том, что то, о чём я рассказывал весь прошлый год, и что можно было взять за 60 000 евро, сегодня можно взять всего за 76 000 евро. И то последнее. Люди жизнь свою буквально положили, чтобы, не вылезая из дерьма, где сидят по шею, доказывать обратное.
Да, но сейчас за 76€ я думаю это уже пик цены и не интересно для покупки...
Wisznia написав:Для зимовки Малага, наверно, хороша( хотя не искупаешься), но летом жарко и зелени мало. Как по мне,- север Испании, севернее Барселони, там гори и растительности много( Каталония). А юг-єто жара и отсутствие работи. Поєтому и цена такая.
Уже вроде разобрались, что Малага - это от 3000 евро/м2, что вряд ли дешево. Ничего против Барселоны, севера Испании не имею ))
change_pm, хотел спросить Вас, если Вы покупаете недвижимость зарубежом под сдачу, то в чем смысл покупки в Анталии? Доходности от сдачи я там не вижу, да и акурт подтверждает, что ее нет. Также не думаю, что Вы через год на пенсию, чтобы там жить. А цены у турков на бу жилье имеют тенденцию вниз, как на автомобили.
Только не нужно перегибать: - я всегда говорил, что лучше ЗА ЛИШНИЕ ЛЕЖАЩИЕ ПОД ГРУШЕЙ БАБУЛЕТЫ купить недвигу в Киеве/Львове/Днепре ПОД СДАЧУ и сдавать... Я НЕ покупаю и НЕ сдаю, так как знаю как заработать проще, больше и без лишних хлопот с арендаторами... - сдавая, получать около 10% годовых по валюте. В Турции такого вы не получите. Это правда... Но есть и другая правда: то, что куплено в Анталии прошлом году за 440 000 лир, сегодня ЛЕГКО сдается по 2000 лир в месяц. Считаем: 440 000 - 100% 12х2000 - х% х=(12х2000х100)/440 000=5,45% ОБЫЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. Если не лучше. Ибо НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СДАЧЕЙ, СОДЕРЖАНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ НЕТ. Здесь не живут люди, которые могут себе позволить покупать в АТБ абрикос по 82 гривны за кило... Но у Вас зато во владении НОВЕНЬКАЯ сделанная по последнему слову техники и полностью оборудованная квартира на всемирно известном курорте... А не хрущевка или железобетонный параллелепипед... - за полученные в Украине деньги жить припеваючи в Анталии. - никакие квартиры вторички в Анталии НЕ ДЕШЕВЕЮТ и НЕ дешевели. - сравнение цен на авто тоже НЕ верное: вчера только говорил с "нашим", который купил себе б/у Ниссан Кашкай за 90 000 лир, а теперь может продать за 110 000 лир. Так вот он и сказал, что за последние два-три месяца авто подорожали... Так-то вот, малята... Но сказки реально интересно слушать... Главное в этом деле: трезвая голова на плечах и калькулятор в руках...
P.S. А вообще согласен: купить что-то в Малаге по 3000 евро за квадрат - умно и хорошо. Многие так и делают.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 чер, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.
Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі. Думайте.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Щодо Польщі у нас є пан Trast - може, щось і напише... Правда, оце - купівля заставного майна... та хто зна де... Я багато разів стояв перед вітринами ріелторів у Польщі... Ну, картинки, ну фото... ну, якісь слова... Ну, якісь цифри... Все треба мацати... І саме головне питання: навіщо купувати "цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих"? Якщо є прекрасні нові квартири по 560-580К злотих... https://imperialcitiyes.pl/lista-mieszkan/
С 01 июля официально открываются границы Турции для граждан Украины...
Интересно, чем покажется отдых в Турции гражданам Украины, которые покупают у себя яблоки по 47 гривен, абрикосы по 82 гривны, а арбузы и дыни еще и не пробовали? - яблоки во всех магазинах по 5 лир - я беру красные по 5 лир (дешевле 20 гривен). - абрикосы по 8 лир - по 30 гривен... - не найдешь магазин, в котором не продавались бы арбузы - по 2,9 лиры кг или по 11 гривен кг, а дыни - поштучно - по 11 гривен штука... - пачка сока из зеленых яблок - 3 лиры или 12 гривен...
Июнь - время восточных сказок... Хочешь провести вечер и ночь в романтической обстановке - номер в центре Анталии в старинном особняке времен Османской империи - в старинной части Анталии - Калечии, где все дома постройки 16 века бережно реконструированы и превращены в отели на 5-6 номеров - номер с камином и с завтраком - 130 лир или 500 гривен... Деловую встречу с "одноклассницей" можно провести в бутик-отеле, открытом украинской диаспорой со скромным названием "RADA" - весь июнь номера по 20 евро... Бассейн, хамам, сауна, массаж... Воскресенье - со скоростью 130 - к водопадам... Слегка покуражились... По дороге в горы - километры садов с цветущими деревьями гранатов... В Киеве с утра +6... Только богатые люди могут заказать себе охлаждение целого города... "Дождь лил четыре года одиннадцать месяцев и два дня... Воздух был настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы проникнуть в дом через открытую дверь, проплыть по комнатам и выплыть из окон" (Габриэль Гарсия Маркес, "Сто лет одиночества". Роман. Слушаю аудиокнигу в шезлонге у моря.)
change_pm написав:Які ще альтернативи? Фонда / крипта? Наразі в мене немає часу на це. Через деякий час я буду рухатись в фонду, але не певен, що зможу торгувати постійно. Мене буде цікавити більше лонг.
Так, дійсно, куди котиться світ... Акції Бостонської пивної (!!!) компании під час коронавірусу вирoсли в ціні в 2 рази і вже наздоганяють Tesla... А ще в п"ятницю на відкритті можнa було взяти всього по 500...