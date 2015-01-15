Додано: Пон 01 чер, 2020 12:37

Только не нужно перегибать:

- я всегда говорил, что лучше ЗА ЛИШНИЕ ЛЕЖАЩИЕ ПОД ГРУШЕЙ БАБУЛЕТЫ купить недвигу в Киеве/Львове/Днепре ПОД СДАЧУ и сдавать... Я НЕ покупаю и НЕ сдаю, так как знаю как заработать проще, больше и без лишних хлопот с арендаторами...

- сдавая, получать около 10% годовых по валюте. В Турции такого вы не получите. Это правда... Но есть и другая правда: то, что куплено в Анталии прошлом году за 440 000 лир, сегодня ЛЕГКО сдается по 2000 лир в месяц. Считаем:

440 000 - 100%

12х2000 - х%

х=(12х2000х100)/440 000=5,45%

ОБЫЧНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.

Если не лучше. Ибо НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО СДАЧЕЙ, СОДЕРЖАНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ НЕТ.

Здесь не живут люди, которые могут себе позволить покупать в АТБ абрикос по 82 гривны за кило...

Но у Вас зато во владении НОВЕНЬКАЯ сделанная по последнему слову техники и полностью оборудованная квартира на всемирно известном курорте... А не хрущевка или железобетонный параллелепипед...

- за полученные в Украине деньги жить припеваючи в Анталии.

- никакие квартиры вторички в Анталии НЕ ДЕШЕВЕЮТ и НЕ дешевели.

- сравнение цен на авто тоже НЕ верное: вчера только говорил с "нашим", который купил себе б/у Ниссан Кашкай за 90 000 лир, а теперь может продать за 110 000 лир. Так вот он и сказал, что за последние два-три месяца авто подорожали...

Так-то вот, малята...

Но сказки реально интересно слушать...

Главное в этом деле: трезвая голова на плечах и калькулятор в руках...



P.S. А вообще согласен: купить что-то в Малаге по 3000 евро за квадрат - умно и хорошо. Многие так и делают.