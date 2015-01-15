Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24...
Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...
Можна ще так порахувати:
- рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді:
26000$ - 100%
2400$ - x%
x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.
- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ.
Злодії.
Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$
30000$ - 100%
2244$ - x%
x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних.
Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...