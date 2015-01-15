Додано: Вів 02 чер, 2020 15:18

без акції регулярна

Польські ціни на продукти можна глянути на сайті найбільш популярного в Польщі супермаркетуЯ перевів в турецькі ліри - треба множити на 1.7.Вам треба переводити в гривні - треба множити на 6,8.На що звернув увагу:- помідори така ж ціна як і в Туреччині... десь получається 20 гривень, ну в Туреччині всі по 12...- молоко - 1,75 злотого (акція) то 12 гривень літра - в Туреччині без акції 12 гривень літр...- курка тушка - 5 злотих кіло - АКЦІЯ - то 35 гривень, в Туреччиніціна 8,95 ліри або ті самі 35 гривень.- сосиски - така ж ціна - пачка від 5 до 10 лір - то від 20 до 40 гривень за пів-кіло. В Польщі до 100 гривень кіло.- консевація овочева в Туреччині дешевше...- кава в зернах дешевше - я беру мелену - від 40 до 50 лір кг - то від 155 до 200 гривень за кіло кави сорту Арабіка.- всілякі батончики та напої в Туреччині дешевше.- а ось пиво - без варіантів - пляшка десь по 14 гривень - то в Польщі супер. В Туреччині пиво турки не п"ють - а для туристів величезний акциз - пляшка получається десь по 40 гривень...Інше важко порівнювати - в Туреччині інший асортимент продуктів - сири зазвичай великий асортимент типу Фета або бринзи (м"які сири) вони за ціною від 20 до 30 лір кг - то від 75 до 115 гривень кіло. Тверді сири дорогі - десь по 60-100 лір то 200-400 гривень кіло.Тунець в баночках здається в Туреччині дешевше.