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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:48

Я гадаю, що у мовах повної невизначенності політичної, економічної та військової - не варто гратися...
Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24...
Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...

Можна ще так порахувати:
- рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді:
26000$ - 100%
2400$ - x%
x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.

- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ.
Злодії.
Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$
30000$ - 100%
2244$ - x%
x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних.
Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...

Так ото-то!
Ціни на продукти - це, мабуть, чи не перше по списку, що мене дуже дратує в Україні!
Так, як не так важливо, скільки коштує айфон, чи пралка, чи навіть, одяг - це речі, які часто не купуються! І можна взяти і б/у!
А от їжа/продукти - їх вимушені купувати КОЖЕН ДЕНЬ!!!
І левову частку з доходів - люди тупо проїдаю!
Це - ненормально!!!
(а про якість продуктів - взагалі, мовчу)
То якийсь сюр - неякісні продукти і по дурнуватій ціні!!!

Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!

А у Поляндії які?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:18

Польські ціни на продукти можна глянути на сайті найбільш популярного в Польщі супермаркету Biedronka.
Я перевів в турецькі ліри - треба множити на 1.7.
Вам треба переводити в гривні - треба множити на 6,8.
https://www.biedronka.pl/pl/press,id,1o ... a-od-01-06

На що звернув увагу:
- помідори така ж ціна як і в Туреччині... десь получається 20 гривень, ну в Туреччині від 11 до 20...
- молоко - 1,75 злотого (акція) то 12 гривень літра - в Туреччині без акції 12 гривень літр...
- курка тушка - 5 злотих кіло - АКЦІЯ - то 35 гривень, в Туреччині без акції регулярна ціна 8,95 ліри або ті самі 35 гривень.
- сосиски - така ж ціна - пачка від 5 до 10 лір - то від 20 до 40 гривень за пів-кіло. В Польщі до 100 гривень кіло.
- консевація овочева в Туреччині дешевше...
- кава в зернах дешевше - я беру мелену - від 40 до 50 лір кг - то від 155 до 200 гривень за кіло кави сорту Арабіка.
- всілякі батончики та напої в Туреччині дешевше.
- а ось пиво - без варіантів - пляшка десь по 14 гривень - то в Польщі супер. В Туреччині пиво турки не п"ють - а для туристів величезний акциз - пляшка получається десь по 40 гривень...
Інше важко порівнювати - в Туреччині інший асортимент продуктів - сири зазвичай великий асортимент типу Фета або бринзи (м"які сири) вони за ціною від 20 до 30 лір кг - то від 75 до 115 гривень кіло. Тверді сири дорогі - десь по 60-100 лір то 200-400 гривень кіло.
Тунець в баночках здається в Туреччині дешевше.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:24

Пан Франт, я радий що ви прийшли до тями "після вчорашнього", але "Вас тут не стяло":

  clientage написав:
  Долярчик написав:ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!

А у Поляндії які?

Пишіть щось корисне, про те, в чому розбираєтеся, наприклад в сраках:
  Frant написав:Не рокета, а срака. Срака повнї відсутності адекватних об'єктів і повного шлаку на пропозиції. Спробуйте знайти щось біля метро і зрозумієте в яке дно ми скотились за 2 роки.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:29

за морем телушка — полушка, да рубль перевоз

  Долярчик написав:Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!

От ти триндиш без тями, а акурт тобі дає чіткий алгоритм:
продаєш халупу в Львові,
купуєш прєлєсьць в Анталії,
їси дешевий сібас та засьорбуєш дешевим йогуртом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:32

Долярчик хоч заробив собі на власну квартиру та з батьком зробив ремонт ПРИСТОЙНИЙ.
У Вас у цоколі нежитловому керосінка стоіть та стіни нефарбовані - оштукатурені і вже тріщини пішли. Та й ні води, ні туалету немає.
Тому поради ТУТ можете не давати. А на київській гілці читаю часто з інтересом.
Про їжу щось почали мямлити... А що теж - як і Франт - голодуєте?

Без "обід" - пане Флаймане - ну я на київській гілці Вас РЕГУЛЯРНО читаю із задоволенням...
Тут як заходите - наче щось пороблено.
Я те пояснюю постійним голодом - все-ж таки чоловіку у вашому становищі знаного інвестора в київську нерухомість 100 долярів на місяць на харчі, на маршрутки та на електрички - малувато...
akurt
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