Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я гадаю, що у мовах повної невизначенності політичної, економічної та військової - не варто гратися... Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24... Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...
Можна ще так порахувати: - рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді: 26000$ - 100% 2400$ - x% x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.
- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ. Злодії. Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$ 30000$ - 100% 2244$ - x% x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних. Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Так ото-то! Ціни на продукти - це, мабуть, чи не перше по списку, що мене дуже дратує в Україні! Так, як не так важливо, скільки коштує айфон, чи пралка, чи навіть, одяг - це речі, які часто не купуються! І можна взяти і б/у! А от їжа/продукти - їх вимушені купувати КОЖЕН ДЕНЬ!!! І левову частку з доходів - люди тупо проїдаю! Це - ненормально!!! (а про якість продуктів - взагалі, мовчу) То якийсь сюр - неякісні продукти і по дурнуватій ціні!!!
Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
На що звернув увагу: - помідори така ж ціна як і в Туреччині... десь получається 20 гривень, ну в Туреччині від 11 до 20... - молоко - 1,75 злотого (акція) то 12 гривень літра - в Туреччині без акції 12 гривень літр... - курка тушка - 5 злотих кіло - АКЦІЯ - то 35 гривень, в Туреччині без акції регулярна ціна 8,95 ліри або ті самі 35 гривень. - сосиски - така ж ціна - пачка від 5 до 10 лір - то від 20 до 40 гривень за пів-кіло. В Польщі до 100 гривень кіло. - консевація овочева в Туреччині дешевше... - кава в зернах дешевше - я беру мелену - від 40 до 50 лір кг - то від 155 до 200 гривень за кіло кави сорту Арабіка. - всілякі батончики та напої в Туреччині дешевше. - а ось пиво - без варіантів - пляшка десь по 14 гривень - то в Польщі супер. В Туреччині пиво турки не п"ють - а для туристів величезний акциз - пляшка получається десь по 40 гривень... Інше важко порівнювати - в Туреччині інший асортимент продуктів - сири зазвичай великий асортимент типу Фета або бринзи (м"які сири) вони за ціною від 20 до 30 лір кг - то від 75 до 115 гривень кіло. Тверді сири дорогі - десь по 60-100 лір то 200-400 гривень кіло. Тунець в баночках здається в Туреччині дешевше.
Долярчик хоч заробив собі на власну квартиру та з батьком зробив ремонт ПРИСТОЙНИЙ. У Вас у цоколі нежитловому керосінка стоіть та стіни нефарбовані - оштукатурені і вже тріщини пішли. Та й ні води, ні туалету немає. Тому поради ТУТ можете не давати. А на київській гілці читаю часто з інтересом. Про їжу щось почали мямлити... А що теж - як і Франт - голодуєте?
Без "обід" - пане Флаймане - ну я на київській гілці Вас РЕГУЛЯРНО читаю із задоволенням... Тут як заходите - наче щось пороблено. Я те пояснюю постійним голодом - все-ж таки чоловіку у вашому становищі знаного інвестора в київську нерухомість 100 долярів на місяць на харчі, на маршрутки та на електрички - малувато...