Додано: Сер 03 чер, 2020 10:59

Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 4.

Вариант 5.

Деньги с карты НЕ списывают.

Предупреждение 1

Предупреждение 2

К сожалению, в этом году даже в Одессе всех просят не заходить в море вообще, причем "вообще" от слова "вообще".Как же быть?Сейчас в продаже есть авиабилеты из Киева, Запорожья и Львова на сентябрь - октябрь в Анталию примерно по 200 долларов туда и обратно.Для справки: погода прекрасная и море +26 примерно до 1 декабря. По крайней мере мой рекорд - купание в море (вода +24) 03 декабря 2017 года.По прилету в Анталию:- взять авто напрокат - цена от 13 евро в сутки (при аренде на срок более 5-ти дней). 13 евро это 390 гривен в сутки. Для сравнения: такси из аэропорта в Анталии до отеля обойдется в 120 лир или в 480 гривен.- забронировать отель на сайте booking.com, выбирая "не первую линию" но обязательно вблизи пляжа Коньяалты. Фото вчера днем во время моей пробежки вдоль Средиземного моря.На "второй линии" - это примерно 200 м от пляжа - вы получите:- все пляжи со статусом "Голубой флаг" (очень чистые). Вчера наблюдал, как все драют, чистят, моют, лакируют, пропалывают газоны с цветами.- бесплатные туалеты.- бесплатные кабины для переодевания.- бесплатный пресный душ.- бесплатный вход на пляж.- бесплатную парковку на пляже.- бесплатные детские игровые площадки с аттракционами.- бесплатные поля для игры в волейбол и баскетбол.- почти бесплатный прокат велосипедов: 1 час аренды стоит 1,5 лиры или 6 гривен, причем первый час - бесплатно. Фото вчера.Из отелей рекомендую: Corner Park, Zel hotel, Villa Granada (очень положительный опыт о маленьком отеле - огромный номер с кухней и лоджией с видом на море по смешной цене (с завтраком) в сентябре 2019 для моих друзей, которые приехали на своём авто из Днепра. Им так понравилось, что продлевали пребывание).То же, что и вариант 1, но забронировать проживание в отелях в Адрасане (Adrasan bay) - примерно 100 км от аэропорта Анталии в сторону Камера.Невероятно красивая бухта - просто сказка, смешные цены, прогулки на яхте каждый день на острова по смехотворным ценам - еще и с обедом на катере).В один из дней: посетить маяк на мысе Geledonia неподалеку - по мнению многих путешественников вы побываете в Канаде...Чтобы побывать в сказке, не слушайте местных, которые посоветуют вам идти пешком.Принимайте совет отa: нужно на арендованном авто объехать мыс, заехать в деревню Karaoz - пресечь ее вдоль моря - въехать на очень приличную лесную дорогу - доехать до указателя Gelidonya Lighthouse (Gelidonya Feneri) - припароквать авто (это безопасно) и пройти 1800 м по чудной невероятно красивой лесной тропе на маяк. У маяка устроить пикник (есть места).Разбавьте это путешествие отдыхом на "Пиратском пляже" (недалеко, по другую сторону бухты).У вас нет отпуска в сентябре-октябре? Не вопрос - повторите все тоже в любые дни ноября: погода будет чудная, море +26, а авиабилеты в ноябре стоят по 100 долларов туда и обратно.Подсказан нашим соотечественником Александром - он вообще-то из Харькова, но последние 5 лет живет в Праге. Он ежегодно прилетает в Анталию именно в феврале."2-в-1": 1) чудесное комфортное катание на лыжах в горнолыжном центре "Сакликент" (40 км от Анталии - подъем на авто на высоту 1890 м - парковка бесплатная - подъемник на высоту 2400 м - горнолыжный центр работает с 1 января по 10 марта каждого года. 2) приятное времяпрепровождение в Анталии: сезон апельсинов и прекрасной февральской солнечной погоды при примерно +18 +20 с прогулками вдоль Средиземного моря.В сезоне 2019/2020 я катался на лыжах практически через 1-2 дня. Начал в январе, а последний раз был на вершине горы 7 марта.У всех есть прекрасная возможность встретиться лично сом в горнолыжном центре Kayseri-Ercies в центре Турции с 15 по 22 февраля. Уже забронирован отель IBIS - обращаю внимание - цена сейчас прошлого года - 200 лир в сутки (800 гривен) номер на двоих с завтраком с БЕСПЛАТНОЙ отменой бронирования до 19-00 дня заезда (!!!).Если вы купите сперва авиабилет в Кайсери - тогда советую забронировать отель без бесплатной отменой бронирования и без завтрака - обойдется за неделю всего в 950 лир или в 3 800 гривен (!!!). За завтраки доплатите на месте.от опытного горнолыжника: из 7 дней пребывания вы 2 дня не сможете кататься - там вулкан и на высоте в 3300-3500 м над уровнем моря бывают сильные ветры и снегопады. Подъемники будут отключены.от опытного путешественника: из Киева в Кайсери нет рейсов даже с пересадкой в Стамбуле, зато есть чартеры - в прошлом году по цене в 50 евро в одну сторону. Киевлянам советую лететь в Анкару, брать авто напрокат - расстояние в 320 км - аренда от 13 евро в сутки - не вопрос.