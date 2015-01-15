RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:48

Я гадаю, що у мовах повної невизначенності політичної, економічної та військової - не варто гратися...
Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24...
Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...

Можна ще так порахувати:
- рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді:
26000$ - 100%
2400$ - x%
x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.

- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ.
Злодії.
Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$
30000$ - 100%
2244$ - x%
x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних.
Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...

Так ото-то!
Ціни на продукти - це, мабуть, чи не перше по списку, що мене дуже дратує в Україні!
Так, як не так важливо, скільки коштує айфон, чи пралка, чи навіть, одяг - це речі, які часто не купуються! І можна взяти і б/у!
А от їжа/продукти - їх вимушені купувати КОЖЕН ДЕНЬ!!!
І левову частку з доходів - люди тупо проїдаю!
Це - ненормально!!!
(а про якість продуктів - взагалі, мовчу)
То якийсь сюр - неякісні продукти і по дурнуватій ціні!!!

Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7992
З нами з: 19.10.15
Подякував: 515 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!

А у Поляндії які?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31567
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:18

З 16 червня Туреччина відновлює авіаперевезення майже з усіма країнами Європи - крім Італії та Іспанії.
Чекаємо на 1 липня - відновлення авіаперевезень з Україною.
Дивився авіаквитки на липень - по 300 доларів в обидва боки "Україна-Туреччина"...
Дорогим вийде відпочинок...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:59

ИДЕИ ОТДЫХА 2020

К сожалению, в этом году даже в Одессе всех просят не заходить в море вообще, причем "вообще" от слова "вообще".
https://korrespondent.net/ukraine/42362 ... ernom-more

Как же быть?
Вариант 1.
Сейчас в продаже есть авиабилеты из Киева, Запорожья и Львова на сентябрь - октябрь в Анталию примерно по 200 долларов туда и обратно.
Для справки: погода прекрасная и море +26 примерно до 1 декабря. По крайней мере мой рекорд - купание в море (вода +24) 03 декабря 2017 года.
По прилету в Анталию:
- взять авто напрокат - цена от 13 евро в сутки (при аренде на срок более 5-ти дней). 13 евро это 390 гривен в сутки. Для сравнения: такси из аэропорта в Анталии до отеля обойдется в 120 лир или в 480 гривен.
- забронировать отель на сайте booking.com, выбирая "не первую линию" но обязательно вблизи пляжа Коньяалты. Фото вчера днем во время моей пробежки вдоль Средиземного моря.
Зображення
На "второй линии" - это примерно 200 м от пляжа - вы получите:
- все пляжи со статусом "Голубой флаг" (очень чистые). Вчера наблюдал, как все драют, чистят, моют, лакируют, пропалывают газоны с цветами.
- бесплатные туалеты.
- бесплатные кабины для переодевания.
- бесплатный пресный душ.
- бесплатный вход на пляж.
- бесплатную парковку на пляже.
- бесплатные детские игровые площадки с аттракционами.
- бесплатные поля для игры в волейбол и баскетбол.
- почти бесплатный прокат велосипедов: 1 час аренды стоит 1,5 лиры или 6 гривен, причем первый час - бесплатно. Фото вчера.
Зображення
Из отелей рекомендую: Corner Park, Zel hotel, Villa Granada (очень положительный опыт о маленьком отеле - огромный номер с кухней и лоджией с видом на море по смешной цене (с завтраком) в сентябре 2019 для моих друзей, которые приехали на своём авто из Днепра. Им так понравилось, что продлевали пребывание).

Вариант 2. То же, что и вариант 1, но забронировать проживание в отелях в Адрасане (Adrasan bay) - примерно 100 км от аэропорта Анталии в сторону Камера.
Невероятно красивая бухта - просто сказка, смешные цены, прогулки на яхте каждый день на острова по смехотворным ценам - еще и с обедом на катере).
Зображення
В один из дней: посетить маяк на мысе Geledonia неподалеку - по мнению многих путешественников вы побываете в Канаде...
Зображення
Чтобы побывать в сказке, не слушайте местных, которые посоветуют вам идти пешком.
Принимайте совет от akurt'a: нужно на арендованном авто объехать мыс, заехать в деревню Karaoz - пресечь ее вдоль моря - въехать на очень приличную лесную дорогу - доехать до указателя Gelidonya Lighthouse (Gelidonya Feneri) - припароквать авто (это безопасно) и пройти 1800 м по чудной невероятно красивой лесной тропе на маяк. У маяка устроить пикник (есть места).
Разбавьте это путешествие отдыхом на "Пиратском пляже" (недалеко, по другую сторону бухты).

Вариант 3. У вас нет отпуска в сентябре-октябре? Не вопрос - повторите все тоже в любые дни ноября: погода будет чудная, море +26, а авиабилеты в ноябре стоят по 100 долларов туда и обратно.

Вариант 4. Подсказан нашим соотечественником Александром - он вообще-то из Харькова, но последние 5 лет живет в Праге. Он ежегодно прилетает в Анталию именно в феврале.
"2-в-1": 1) чудесное комфортное катание на лыжах в горнолыжном центре "Сакликент" (40 км от Анталии - подъем на авто на высоту 1890 м - парковка бесплатная - подъемник на высоту 2400 м - горнолыжный центр работает с 1 января по 10 марта каждого года. 2) приятное времяпрепровождение в Анталии: сезон апельсинов и прекрасной февральской солнечной погоды при примерно +18 +20 с прогулками вдоль Средиземного моря.
В сезоне 2019/2020 я катался на лыжах практически через 1-2 дня. Начал в январе, а последний раз был на вершине горы 7 марта.

Вариант 5. У всех есть прекрасная возможность встретиться лично с akurt'ом в горнолыжном центре Kayseri-Ercies в центре Турции с 15 по 22 февраля. Уже забронирован отель IBIS - обращаю внимание - цена сейчас прошлого года - 200 лир в сутки (800 гривен) номер на двоих с завтраком с БЕСПЛАТНОЙ отменой бронирования до 19-00 дня заезда (!!!). Деньги с карты НЕ списывают. Если вы купите сперва авиабилет в Кайсери - тогда советую забронировать отель без бесплатной отменой бронирования и без завтрака - обойдется за неделю всего в 950 лир или в 3 800 гривен (!!!). За завтраки доплатите на месте.
Предупреждение 1 от опытного горнолыжника: из 7 дней пребывания вы 2 дня не сможете кататься - там вулкан и на высоте в 3300-3500 м над уровнем моря бывают сильные ветры и снегопады. Подъемники будут отключены.
Предупреждение 2 от опытного путешественника: из Киева в Кайсери нет рейсов даже с пересадкой в Стамбуле, зато есть чартеры - в прошлом году по цене в 50 евро в одну сторону. Киевлянам советую лететь в Анкару, брать авто напрокат - расстояние в 320 км - аренда от 13 евро в сутки - не вопрос.
Have a nice holiday!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:46

В последнее время невероятно активизировалась киевская ветка.
Читать - одно удовольствие.
Среди тем:
КТО МОЖЕТ/ДОЛЖЕН покупать квартиры в Киеве и не только в Киеве?

Один из вариантов ответа: тот, кто сможет взять квартиру в ипотеку под 10% годовых.
Если бы это было возможно, то рынок бы существенно оживился (такие мнения высказывают) и цена на железобетонные параллелепипеды, иногда ошибочно называемые "квартирами", как будто бы пошли бы вверх.
А что за рубежом?

Пример Турецкой республики.
С 01 июня 2020 года государственные банки Турции HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK начали выдавать кредиты на таких условиях:
- покупка квартир в любом городе Турции, в том числе в Анталии - кредит на 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц. Причем выплаты по кредитам на период до года взиматься не будут.
- приобретение НОВОГО автомобиля производства Турции (напомню: работают сборочные заводы по производству авто от Рено до Хонды и Мерседес) 0,49-0,69% в месяц.
- приобретение авто на вторичном рынке - 0,82% в месяц.

Безусловно, кредит на покупку жилья на срок в 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц или 7,68% годовых - по мнению аналитиков - приведет к невероятному оживлению на рынке недвижимости.

Немного математики:
- цена более менее приличной квартиры "1+1" в Анталии - 350 000 лир (новая) и 250 000 лир (вторичный рынок).
- обычно выдают кредит на сумму не более 80% ее цены. То есть первый взнос - 20% или 350 000х0,2=70 000 лир.
- тогда тело кредита 350000-70000=280 000 лир.
- выплата в месяц: 280000/(12х15)=1555 лир.
- выплата в 0,64% при покупке новой квартиры составит 1555+1555х0,64%=1 565 лиры в месяц или 64% от минимальной оплаты труда НА РУКИ (разнорабочий, дворник, уборщик, продавец мебельного магазина, официант в кафе).
На киевской ветке упоминали кассиров в польских супермаркетах. Для сравнения: в супермаркетах Турции типа АТБ в штате ТОЛЬКО 2 (два) человека (нет никаких охранников и грузчиков). Они и кассиры, и следят за раскладкой товаров. Зарплата - 3 600 лир в месяц. График работы - по 12 часов в день через день. Получается кассир супермаркета типа АТБ вполне РЕАЛЬНО может себе позволить взять новую и тем более не новую квартиру в кредит.
Напомню: минимальный размер пенсии в Турции 1500 лир в месяц.
Напомню также, что официально трудоустроенный работник имеет 100% медицинскую страховку от работодателя НА ВСЕХ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ и никогда не платит в поликлиниках/больницах ни за какие процедуры или лечение.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 78, 79, 80
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
793 89172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 15:40
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 513, 514, 515
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5143 551616
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 15:19
V2
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.