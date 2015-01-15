Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я гадаю, що у мовах повної невизначенності політичної, економічної та військової - не варто гратися... Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24... Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...
Можна ще так порахувати: - рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді: 26000$ - 100% 2400$ - x% x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.
- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ. Злодії. Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$ 30000$ - 100% 2244$ - x% x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних. Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Так ото-то! Ціни на продукти - це, мабуть, чи не перше по списку, що мене дуже дратує в Україні! Так, як не так важливо, скільки коштує айфон, чи пралка, чи навіть, одяг - це речі, які часто не купуються! І можна взяти і б/у! А от їжа/продукти - їх вимушені купувати КОЖЕН ДЕНЬ!!! І левову частку з доходів - люди тупо проїдаю! Це - ненормально!!! (а про якість продуктів - взагалі, мовчу) То якийсь сюр - неякісні продукти і по дурнуватій ціні!!!
Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
З 16 червня Туреччина відновлює авіаперевезення майже з усіма країнами Європи - крім Італії та Іспанії. Чекаємо на 1 липня - відновлення авіаперевезень з Україною. Дивився авіаквитки на липень - по 300 доларів в обидва боки "Україна-Туреччина"... Дорогим вийде відпочинок...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Как же быть? Вариант 1. Сейчас в продаже есть авиабилеты из Киева, Запорожья и Львова на сентябрь - октябрь в Анталию примерно по 200 долларов туда и обратно. Для справки: погода прекрасная и море +26 примерно до 1 декабря. По крайней мере мой рекорд - купание в море (вода +24) 03 декабря 2017 года. По прилету в Анталию: - взять авто напрокат - цена от 13 евро в сутки (при аренде на срок более 5-ти дней). 13 евро это 390 гривен в сутки. Для сравнения: такси из аэропорта в Анталии до отеля обойдется в 120 лир или в 480 гривен. - забронировать отель на сайте booking.com, выбирая "не первую линию" но обязательно вблизи пляжа Коньяалты. Фото вчера днем во время моей пробежки вдоль Средиземного моря. На "второй линии" - это примерно 200 м от пляжа - вы получите: - все пляжи со статусом "Голубой флаг" (очень чистые). Вчера наблюдал, как все драют, чистят, моют, лакируют, пропалывают газоны с цветами. - бесплатные туалеты. - бесплатные кабины для переодевания. - бесплатный пресный душ. - бесплатный вход на пляж. - бесплатную парковку на пляже. - бесплатные детские игровые площадки с аттракционами. - бесплатные поля для игры в волейбол и баскетбол. - почти бесплатный прокат велосипедов: 1 час аренды стоит 1,5 лиры или 6 гривен, причем первый час - бесплатно. Фото вчера. Из отелей рекомендую: Corner Park, Zel hotel, Villa Granada (очень положительный опыт о маленьком отеле - огромный номер с кухней и лоджией с видом на море по смешной цене (с завтраком) в сентябре 2019 для моих друзей, которые приехали на своём авто из Днепра. Им так понравилось, что продлевали пребывание).
Вариант 2. То же, что и вариант 1, но забронировать проживание в отелях в Адрасане (Adrasan bay) - примерно 100 км от аэропорта Анталии в сторону Камера. Невероятно красивая бухта - просто сказка, смешные цены, прогулки на яхте каждый день на острова по смехотворным ценам - еще и с обедом на катере). В один из дней: посетить маяк на мысе Geledonia неподалеку - по мнению многих путешественников вы побываете в Канаде... Чтобы побывать в сказке, не слушайте местных, которые посоветуют вам идти пешком. Принимайте совет от akurt'a: нужно на арендованном авто объехать мыс, заехать в деревню Karaoz - пресечь ее вдоль моря - въехать на очень приличную лесную дорогу - доехать до указателя Gelidonya Lighthouse (Gelidonya Feneri) - припароквать авто (это безопасно) и пройти 1800 м по чудной невероятно красивой лесной тропе на маяк. У маяка устроить пикник (есть места). Разбавьте это путешествие отдыхом на "Пиратском пляже" (недалеко, по другую сторону бухты).
Вариант 3. У вас нет отпуска в сентябре-октябре? Не вопрос - повторите все тоже в любые дни ноября: погода будет чудная, море +26, а авиабилеты в ноябре стоят по 100 долларов туда и обратно.
Вариант 4. Подсказан нашим соотечественником Александром - он вообще-то из Харькова, но последние 5 лет живет в Праге. Он ежегодно прилетает в Анталию именно в феврале. "2-в-1": 1) чудесное комфортное катание на лыжах в горнолыжном центре "Сакликент" (40 км от Анталии - подъем на авто на высоту 1890 м - парковка бесплатная - подъемник на высоту 2400 м - горнолыжный центр работает с 1 января по 10 марта каждого года. 2) приятное времяпрепровождение в Анталии: сезон апельсинов и прекрасной февральской солнечной погоды при примерно +18 +20 с прогулками вдоль Средиземного моря. В сезоне 2019/2020 я катался на лыжах практически через 1-2 дня. Начал в январе, а последний раз был на вершине горы 7 марта.
Вариант 5. У всех есть прекрасная возможность встретиться лично с akurt'ом в горнолыжном центре Kayseri-Ercies в центре Турции с 15 по 22 февраля. Уже забронирован отель IBIS - обращаю внимание - цена сейчас прошлого года - 200 лир в сутки (800 гривен) номер на двоих с завтраком с БЕСПЛАТНОЙ отменой бронирования до 19-00 дня заезда (!!!). Деньги с карты НЕ списывают. Если вы купите сперва авиабилет в Кайсери - тогда советую забронировать отель без бесплатной отменой бронирования и без завтрака - обойдется за неделю всего в 950 лир или в 3 800 гривен (!!!). За завтраки доплатите на месте. Предупреждение 1 от опытного горнолыжника: из 7 дней пребывания вы 2 дня не сможете кататься - там вулкан и на высоте в 3300-3500 м над уровнем моря бывают сильные ветры и снегопады. Подъемники будут отключены. Предупреждение 2 от опытного путешественника: из Киева в Кайсери нет рейсов даже с пересадкой в Стамбуле, зато есть чартеры - в прошлом году по цене в 50 евро в одну сторону. Киевлянам советую лететь в Анкару, брать авто напрокат - расстояние в 320 км - аренда от 13 евро в сутки - не вопрос. Have a nice holiday!
В последнее время невероятно активизировалась киевская ветка. Читать - одно удовольствие. Среди тем: КТО МОЖЕТ/ДОЛЖЕН покупать квартиры в Киеве и не только в Киеве?
Один из вариантов ответа: тот, кто сможет взять квартиру в ипотеку под 10% годовых. Если бы это было возможно, то рынок бы существенно оживился (такие мнения высказывают) и цена на железобетонные параллелепипеды, иногда ошибочно называемые "квартирами", как будто бы пошли бы вверх. А что за рубежом?
Пример Турецкой республики. С 01 июня 2020 года государственные банки Турции HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK начали выдавать кредиты на таких условиях: - покупка квартир в любом городе Турции, в том числе в Анталии - кредит на 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц. Причем выплаты по кредитам на период до года взиматься не будут. - приобретение НОВОГО автомобиля производства Турции (напомню: работают сборочные заводы по производству авто от Рено до Хонды и Мерседес) 0,49-0,69% в месяц. - приобретение авто на вторичном рынке - 0,82% в месяц.
Безусловно, кредит на покупку жилья на срок в 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц или 7,68% годовых - по мнению аналитиков - приведет к невероятному оживлению на рынке недвижимости.
Немного математики: - цена более менее приличной квартиры "1+1" в Анталии - 350 000 лир (новая) и 250 000 лир (вторичный рынок). - обычно выдают кредит на сумму не более 80% ее цены. То есть первый взнос - 20% или 350 000х0,2=70 000 лир. - тогда тело кредита 350000-70000=280 000 лир. - выплата в месяц: 280000/(12х15)=1555 лир. - выплата в 0,64% при покупке новой квартиры составит 1555+1555х0,64%=1 565 лиры в месяц или 64% от минимальной оплаты труда НА РУКИ (разнорабочий, дворник, уборщик, продавец мебельного магазина, официант в кафе). На киевской ветке упоминали кассиров в польских супермаркетах. Для сравнения: в супермаркетах Турции типа АТБ в штате ТОЛЬКО 2 (два) человека (нет никаких охранников и грузчиков). Они и кассиры, и следят за раскладкой товаров. Зарплата - 3 600 лир в месяц. График работы - по 12 часов в день через день. Получается кассир супермаркета типа АТБ вполне РЕАЛЬНО может себе позволить взять новую и тем более не новую квартиру в кредит. Напомню: минимальный размер пенсии в Турции 1500 лир в месяц. Напомню также, что официально трудоустроенный работник имеет 100% медицинскую страховку от работодателя НА ВСЕХ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ и никогда не платит в поликлиниках/больницах ни за какие процедуры или лечение.