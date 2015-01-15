Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я гадаю, що у мовах повної невизначенності політичної, економічної та військової - не варто гратися... Така думка в мене з"явилася після того, як пробігся вздовж моря при +24... Моя думка: посидіти з горшечком золотих монеток та чекати...
Можна ще так порахувати: - рік 2019, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 26 000 доларів - бери не хочу. Сдавай по 5 500 гривень на місяць. Маємо: 200$x12=2400$ або навіть більше на рік. Тоді: 26000$ - 100% 2400$ - x% x=2400x100/26000=9,23% по валюті річних.
- рік 2020, Львів, Наукова, однушка в панельному будинку, якому вже 20 років - 30 000 доларів. Брати НЕ ХОЧУТЬ. Злодії. Ледве-ледве здалася за 5000. Маємо: (5000/26,75)х12=187х12=2244$ 30000$ - 100% 2244$ - x% x=2244x100/30000=7,48% по валюті річних. Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно... Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Так ото-то! Ціни на продукти - це, мабуть, чи не перше по списку, що мене дуже дратує в Україні! Так, як не так важливо, скільки коштує айфон, чи пралка, чи навіть, одяг - це речі, які часто не купуються! І можна взяти і б/у! А от їжа/продукти - їх вимушені купувати КОЖЕН ДЕНЬ!!! І левову частку з доходів - люди тупо проїдаю! Це - ненормально!!! (а про якість продуктів - взагалі, мовчу) То якийсь сюр - неякісні продукти і по дурнуватій ціні!!!
Аж хочеться крикнути - ХОЧУ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ЯК У ТУРЕЧЧИНІ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
З 16 червня Туреччина відновлює авіаперевезення майже з усіма країнами Європи - крім Італії та Іспанії. Чекаємо на 1 липня - відновлення авіаперевезень з Україною. Дивився авіаквитки на липень - по 300 доларів в обидва боки "Україна-Туреччина"... Дорогим вийде відпочинок...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 чер, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Как же быть? Вариант 1. Сейчас в продаже есть авиабилеты из Киева, Запорожья и Львова на сентябрь - октябрь в Анталию примерно по 200 долларов туда и обратно. Для справки: погода прекрасная и море +26 примерно до 1 декабря. По крайней мере мой рекорд - купание в море (вода +24) 03 декабря 2017 года. По прилету в Анталию: - взять авто напрокат - цена от 13 евро в сутки (при аренде на срок более 5-ти дней). 13 евро это 390 гривен в сутки. Для сравнения: такси из аэропорта в Анталии до отеля обойдется в 120 лир или в 480 гривен. - забронировать отель на сайте booking.com, выбирая "не первую линию" но обязательно вблизи пляжа Коньяалты. Фото вчера днем во время моей пробежки вдоль Средиземного моря. На "второй линии" - это примерно 200 м от пляжа - вы получите: - все пляжи со статусом "Голубой флаг" (очень чистые). Вчера наблюдал, как все драют, чистят, моют, лакируют, пропалывают газоны с цветами. - бесплатные туалеты. - бесплатные кабины для переодевания. - бесплатный пресный душ. - бесплатный вход на пляж. - бесплатную парковку на пляже. - бесплатные детские игровые площадки с аттракционами. - бесплатные поля для игры в волейбол и баскетбол. - почти бесплатный прокат велосипедов: 1 час аренды стоит 1,5 лиры или 6 гривен, причем первый час - бесплатно. Фото вчера. Из отелей рекомендую: Corner Park, Zel hotel, Villa Granada (очень положительный опыт о маленьком отеле - огромный номер с кухней и лоджией с видом на море по смешной цене (с завтраком) в сентябре 2019 для моих друзей, которые приехали на своём авто из Днепра. Им так понравилось, что продлевали пребывание).
Вариант 2. То же, что и вариант 1, но забронировать проживание в отелях в Адрасане (Adrasan bay) - примерно 100 км от аэропорта Анталии в сторону Камера. Невероятно красивая бухта - просто сказка, смешные цены, прогулки на яхте каждый день на острова по смехотворным ценам - еще и с обедом на катере). В один из дней: посетить маяк на мысе Geledonia неподалеку - по мнению многих путешественников вы побываете в Канаде... Чтобы побывать в сказке, не слушайте местных, которые посоветуют вам идти пешком. Принимайте совет от akurt'a: нужно на арендованном авто объехать мыс, заехать в деревню Karaoz - пресечь ее вдоль моря - въехать на очень приличную лесную дорогу - доехать до указателя Gelidonya Lighthouse (Gelidonya Feneri) - припароквать авто (это безопасно) и пройти 1800 м по чудной невероятно красивой лесной тропе на маяк. У маяка устроить пикник (есть места). Разбавьте это путешествие отдыхом на "Пиратском пляже" (недалеко, по другую сторону бухты).
Вариант 3. У вас нет отпуска в сентябре-октябре? Не вопрос - повторите все тоже в любые дни ноября: погода будет чудная, море +26, а авиабилеты в ноябре стоят по 100 долларов туда и обратно.
Вариант 4. Подсказан нашим соотечественником Александром - он вообще-то из Харькова, но последние 5 лет живет в Праге. Он ежегодно прилетает в Анталию именно в феврале. "2-в-1": 1) чудесное комфортное катание на лыжах в горнолыжном центре "Сакликент" (40 км от Анталии - подъем на авто на высоту 1890 м - парковка бесплатная - подъемник на высоту 2400 м - горнолыжный центр работает с 1 января по 10 марта каждого года. 2) приятное времяпрепровождение в Анталии: сезон апельсинов и прекрасной февральской солнечной погоды при примерно +18 +20 с прогулками вдоль Средиземного моря. В сезоне 2019/2020 я катался на лыжах практически через 1-2 дня. Начал в январе, а последний раз был на вершине горы 7 марта.
Вариант 5. У всех есть прекрасная возможность встретиться лично с akurt'ом в горнолыжном центре Kayseri-Ercies в центре Турции с 15 по 22 февраля. Уже забронирован отель IBIS - обращаю внимание - цена сейчас прошлого года - 200 лир в сутки (800 гривен) номер на двоих с завтраком с БЕСПЛАТНОЙ отменой бронирования до 19-00 дня заезда (!!!). Деньги с карты НЕ списывают. Если вы купите сперва авиабилет в Кайсери - тогда советую забронировать отель без бесплатной отменой бронирования и без завтрака - обойдется за неделю всего в 950 лир или в 3 800 гривен (!!!). За завтраки доплатите на месте. Предупреждение 1 от опытного горнолыжника: из 7 дней пребывания вы 2 дня не сможете кататься - там вулкан и на высоте в 3300-3500 м над уровнем моря бывают сильные ветры и снегопады. Подъемники будут отключены. Предупреждение 2 от опытного путешественника: из Киева в Кайсери нет рейсов даже с пересадкой в Стамбуле, зато есть чартеры - в прошлом году по цене в 50 евро в одну сторону. Киевлянам советую лететь в Анкару, брать авто напрокат - расстояние в 320 км - аренда от 13 евро в сутки - не вопрос. Have a nice holiday!
В последнее время невероятно активизировалась киевская ветка. Читать - одно удовольствие. Среди тем: КТО МОЖЕТ/ДОЛЖЕН покупать квартиры в Киеве и не только в Киеве?
Один из вариантов ответа: тот, кто сможет взять квартиру в ипотеку под 10% годовых. Если бы это было возможно, то рынок бы существенно оживился (такие мнения высказывают) и цена на железобетонные параллелепипеды, иногда ошибочно называемые "квартирами", как будто бы пошли бы вверх. А что за рубежом?
Пример Турецкой республики. С 01 июня 2020 года государственные банки Турции HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK начали выдавать кредиты на таких условиях: - покупка квартир в любом городе Турции, в том числе в Анталии - кредит на 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц. Причем выплаты по кредитам на период до года взиматься не будут. - приобретение НОВОГО автомобиля производства Турции (напомню: работают сборочные заводы по производству авто от Рено до Хонды и Мерседес) 0,49-0,69% в месяц. - приобретение авто на вторичном рынке - 0,82% в месяц.
Безусловно, кредит на покупку жилья на срок в 15 (!!!) лет по ставке 0,64% в месяц или 7,68% годовых - по мнению аналитиков - приведет к невероятному оживлению на рынке недвижимости.
Немного математики: - цена более менее приличной квартиры "1+1" в Анталии - 350 000 лир (новая) и 250 000 лир (вторичный рынок). - обычно выдают кредит на сумму не более 80% ее цены. То есть первый взнос - 20% или 350 000х0,2=70 000 лир. - тогда тело кредита 350000-70000=280 000 лир. - выплата в месяц: 280000/(12х15)=1555 лир. - выплата в 0,64% при покупке новой квартиры составит 1555+1555х0,64%=1 565 лиры в месяц или 64% от минимальной оплаты труда НА РУКИ (разнорабочий, дворник, уборщик, продавец мебельного магазина, официант в кафе). На киевской ветке упоминали кассиров в польских супермаркетах. Для сравнения: в супермаркетах Турции типа АТБ в штате ТОЛЬКО 2 (два) человека (нет никаких охранников и грузчиков). Они и кассиры, и следят за раскладкой товаров. Зарплата - 3 600 лир в месяц. График работы - по 12 часов в день через день. Получается кассир супермаркета типа АТБ вполне РЕАЛЬНО может себе позволить взять новую и тем более не новую квартиру в кредит. Напомню: минимальный размер пенсии в Турции 1500 лир в месяц. Напомню также, что официально трудоустроенный работник имеет 100% медицинскую страховку от работодателя НА ВСЕХ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ и никогда не платит в поликлиниках/больницах ни за какие процедуры или лечение.
Совсем неожиданно узнал, сколько денег заплатил застройщик за строительство того дома, в котором я живу. Оказалось: 2 000 000 турецких лир. Цифра не официальная, озвученная застройщиком. Только он знает, насколько она верная. Много это или мало?
Дом начал строиться в 2014 - закончен в 2015 годах. Вот фото за июнь 2014 года. - квартиры продавались с 2016 до осени 2017 года, когда доллар неожиданно подорожал и кто первым успел "добежать" - забрал резко в сентябре 2017 все квартиры. У меня еще был выбор среди нескольких квартир - задаток 600 долларов - приехал через 10 дней - уже ни у кого не было выбора и все квартиры были проданы.
Итак: в 2014 году курс доллара и турецкой лиры был на удивление приятным: 1 доллар=2 лиры (плюс-минус). Тогда 2 000 000/2=1 000 000 долларов США. На сколько мне известно, застройщик не имел наличкой 1 000 000 долларов США, а взял кредит в банке. На какую именно сумму - не знаю. Но кредит в банке он взял в турецких лирах, возвращал его турецких лирах и квартиры ВСЕГДА продавал за турецкие лиры, не привязываясь к доллару США. Дом в пять этажей - на первом этаже квартир 3 - на верхнем этаже номер 4 (по-нашему "5") - квартир 4, но они двухуровневые. Всего квартир 19. Если не считать квадратные метры, а прийти к тому, что 1 двухуровневая квартира = 2 квартирам обычным, то тогда квартир 19+4=23. Добавим еще одну квартиру за счет особой планировки первого этажа - там у квартир нереально огромные балконы, прямо опоясывающие квартиру. Тогда квартир - 24. Чисто по-детски получается, что одна квартира обошлась застройщику в 1 000 000/24=42 000 долларов США.
Конечно, так считать нельзя. Попробуем через квадратные метры: - площадь ЖИЛОЙ застройки одного этажа примерно 250 кв. м. - этажей 6: нулевой+4 стандартных+верхняя часть двухуровневой квартиры. Всего площадь застройки жилой 5х250+1х200=1450 кв. метров (площадь этажа "0" - по нашему "первого) меньше. Цифра эта все же не точная, так как второй этаж двухуровневой квартиры по площади все же не такой, как ее нижняя часть. Думаю, это не столь важно...
Тогда себестоимость для застройщика 1 кв. м жилой площади получается 1 000 000$/1450= 690 $ квадратный метр. В эти деньги выходил достаточно дорогой в готовом виде дом: - полностью огражденная и освещаемая территория. Забор каменный с применением закаленного дымчатого стекла. Дорожки из полированного мрамора, домик консьержа, плавательный бассейн, ландшафтный дизайн, парковка для авто, ворота, система видеонаблюдения, ландшафтный дизайн без удобства: застройщик высадил даже пальмы и отделал газоны полированным мрамором. - дом построен в стиле "Модерн" - арка входной двери облицована наборным (!!!) полированным мрамором трех цветов, в подъезде все - и ступеньки и панели - выполнены из полированного гранита. С двух сторон дом имеет шахты для установки наружных блоков кондиционеров, закрытых декоративными элементами со стилизованном - как и положено у стиля "Модерн" - растительным орнаментом, который ночью подсвечивается... - на крыше установлены солнечные коллекторы для подогрева воды. - в полуподвальном помещении, кроме тренажерного зала и двух душевых блоков с туалетами, оборудован бассейн с резервуаром воды на случай ее отсутствия в центральном водопроводе (никогда - с 2017 года - не сидели без воды) и комнатой для подкачивающего насоса. - квартиры в 100% готовности - все под ключ с частично установленной мебелью - кухня и прихожая. - полностью готовы санузлы с душевыми кабинами. - бытовая техника кухни (варочная поверхность, вытяжка, электрическая духовка). - балконы отделаны дымчатым закаленным стеклом, перила из нержавеющей стали, на полу и на стенах - кафель с отделкой полированным природным мрамором. - электрическое освещение в виде лент на светящихся диодах, электрическая разводка, кабельное (бесплатное) ТВ, розетки для подключения телефонов и модемов в каждой комнате.
В период с 2015 по 2017 годы застройщик неспешно продавал квартиры, называя цены в турецких лирах и цена казалась высокой. Цена на квартиры были - чисто по памяти - это если не делать как турки и переводить в почти неведомые им доллары США - 70 000 долларов за "1+1" и 90 000 долларов за квартиру "2+1". В этих цифрах я не уверен - давно было, но я точно помню, что говорил жене, что доплата в 20 000 долларов за одну еще спальню не стоит того. Возможно, это было жлобство, а возможно и трезвый расчет...
Самое интересное произошло осенью 2017, когда неожиданно доллар в цене поднялся до 3,50 и грех было не поднять с пола то, что лежало даром или почти бесплатно. Застройщик по прежнему продавал квартиры, называя цены в турецких лирах... Самое интересное, что по турецкому мышлению он продал квартиры по той цене, по которой и хотел и даже с запланированной выгодой - ибо вкладывал турецкие лиры и от покупателей получал турецкие лиры (и от меня тоже). У меня было ощущение, что он уже "устал" продавать и не прочь оставшиеся 4 квартиры продать лишь бы продать... Во всяком случае мне лично он "сбросил" от первоначальной цены в 170 000 лир 2 000 лир - тоже мелочь, а приятно. 2000 лир мне хватило, чтобы купить шифоньер в спальню и шикарный ортопедический матрац толщиной в 30 см от фирмы Bamboo... Еще и осталось... https://www.istikbal.com.tr/yatak-ve-ba ... line-yatak Во всяком случае квартира, которую я щупал руками осенью 2016 года вроде как за 70 000 долларов, обошлась мне в 49 500 долларов по цене примерно в 950 долларов США за квадратный метр. Сэкономил 20 000 долларов. Мелочь, а приятно...
К тому же застройщик - господин Fikret - возил меня по инстанциям - оформление Договора купли-продажи, страховка квартиры, оформление лицевого счета на воду и электроэнергию - на белом Мерседесе класса С... Господин Fikret после продажи последней квартиры переехал жить совсем в другой район Анталии, где у него есть частный дом. Когда моим приятелям понадобилась в 2018 квартира - я позвонил ему узнать, что он строит сейчас - у него точно стоило покупать - он ответил, что уже не занимается строительством домов. Ну что же, "Мавр сделал свое дело - мавр может удалиться". На сегодня в моем доме сдаются в аренду 2 квартиры и одна из них принадлежит господину Fikret "у... Капает потихоньку 1800 лир в месяц...