Додано: Чет 04 чер, 2020 09:59

Застройщик по прежнему продавал квартиры, называя цены в турецких лирах...

вкладывал турецкие лиры

турецкие лиры

Совсем неожиданно узнал, сколько денег заплатил застройщик за строительство того дома, в котором я живу.Оказалось: 2 000 000 турецких лир. Цифра не официальная, озвученная застройщиком. Только он знает, насколько она верная.Много это или мало?Дом начал строиться в 2014 - закончен в 2015 годах.Вот фото за июнь 2014 года.- квартиры продавались с 2016 до осени 2017 года, когда доллар неожиданно подорожал и кто первым успел "добежать" - забрал резко в сентябре 2017 все квартиры.У меня еще был выбор среди нескольких квартир - задаток 600 долларов - приехал через 10 дней - уже ни у кого не было выбора и все квартиры были проданы.Итак: в 2014 году курс доллара и турецкой лиры был на удивление приятным: 1 доллар=2 лиры (плюс-минус).Тогда 2 000 000/2=1 000 000 долларов США.На сколько мне известно, застройщик не имел наличкой 1 000 000 долларов США, а взял кредит в банке. На какую именно сумму - не знаю. Но кредит в банке он взял в турецких лирах, возвращал его турецких лирах и квартиры ВСЕГДА продавал за турецкие лиры, не привязываясь к доллару США.Дом в пять этажей - на первом этаже квартир 3 - на верхнем этаже номер 4 (по-нашему "5") - квартир 4, но они двухуровневые.Всего квартир 19.Если не считать квадратные метры, а прийти к тому, что 1 двухуровневая квартира = 2 квартирам обычным, то тогда квартир 19+4=23.Добавим еще одну квартиру за счет особой планировки первого этажа - там у квартир нереально огромные балконы, прямо опоясывающие квартиру. Тогда квартир - 24.Чисто по-детски получается, что одна квартира обошлась застройщику в 1 000 000/24=42 000 долларов США.Конечно, так считать нельзя. Попробуем через квадратные метры:- площадь ЖИЛОЙ застройки одного этажа примерно 250 кв. м.- этажей 6: нулевой+4 стандартных+верхняя часть двухуровневой квартиры. Всего площадь застройки жилой 5х250+1х200=1450 кв. метров (площадь этажа "0" - по нашему "первого) меньше.Цифра эта все же не точная, так как второй этаж двухуровневой квартиры по площади все же не такой, как ее нижняя часть. Думаю, это не столь важно...Тогда себестоимость для застройщика 1 кв. м жилой площади получается1 000 000$/1450= 690 $ квадратный метр.В эти деньги выходил достаточно дорогой в готовом виде дом:- полностью огражденная и освещаемая территория. Забор каменный с применением закаленного дымчатого стекла. Дорожки из полированного мрамора, домик консьержа, плавательный бассейн, ландшафтный дизайн, парковка для авто, ворота, система видеонаблюдения, ландшафтный дизайн без удобства: застройщик высадил даже пальмы и отделал газоны полированным мрамором.- дом построен в стиле "Модерн" - арка входной двери облицована наборным (!!!) полированным мрамором трех цветов, в подъезде все - и ступеньки и панели - выполнены из полированного гранита. С двух сторон дом имеет шахты для установки наружных блоков кондиционеров, закрытых декоративными элементами со стилизованном - как и положено у стиля "Модерн" - растительным орнаментом, который ночью подсвечивается...- на крыше установлены солнечные коллекторы для подогрева воды.- в полуподвальном помещении, кроме тренажерного зала и двух душевых блоков с туалетами, оборудован бассейн с резервуаром воды на случай ее отсутствия в центральном водопроводе (никогда - с 2017 года - не сидели без воды) и комнатой для подкачивающего насоса.- квартиры в 100% готовности - все под ключ с частично установленной мебелью - кухня и прихожая.- полностью готовы санузлы с душевыми кабинами.- бытовая техника кухни (варочная поверхность, вытяжка, электрическая духовка).- балконы отделаны дымчатым закаленным стеклом, перила из нержавеющей стали, на полу и на стенах - кафель с отделкой полированным природным мрамором.- электрическое освещение в виде лент на светящихся диодах, электрическая разводка, кабельное (бесплатное) ТВ, розетки для подключения телефонов и модемов в каждой комнате.В период с 2015 по 2017 годы застройщик неспешно продавал квартиры, называя цены в турецких лирах и цена казалась высокой. Цена на квартиры были - чисто по памяти - это если не делать как турки и переводить в почти неведомые им доллары США - 70 000 долларов за "1+1" и 90 000 долларов за квартиру "2+1". В этих цифрах я не уверен - давно было, но я точно помню, что говорил жене, что доплата в 20 000 долларов за одну еще спальню не стоит того. Возможно, это было жлобство, а возможно и трезвый расчет...Самое интересное произошло осенью 2017, когда неожиданно доллар в цене поднялся до 3,50 и грех было не поднять с пола то, что лежало даром или почти бесплатно.Самое интересное, что по турецкому мышлению он- ибои от покупателей получал(и от меня тоже).У меня было ощущение, что он уже "устал" продавать и не прочь оставшиеся 4 квартиры продать лишь бы продать... Во всяком случае мне лично он "сбросил" от первоначальной цены в 170 000 лир 2 000 лир - тоже мелочь, а приятно. 2000 лир мне хватило, чтобы купить шифоньер в спальню и шикарный ортопедический матрац толщиной в 30 см от фирмы Bamboo... Еще и осталось...Во всяком случае квартира, которую я щупал руками осенью 2016 года вроде как за 70 000 долларов, обошлась мне в 49 500 долларов по цене примерно в 950 долларов США за квадратный метр. Сэкономил 20 000 долларов. Мелочь, а приятно...К тому же застройщик - господин Fikret - возил меня по инстанциям - оформление Договора купли-продажи, страховка квартиры, оформление лицевого счета на воду и электроэнергию - на белом Мерседесе класса С...Господин Fikret после продажи последней квартиры переехал жить совсем в другой район Анталии, где у него есть частный дом. Когда моим приятелям понадобилась в 2018 квартира - я позвонил ему узнать, что он строит сейчас - у него точно стоило покупать - он ответил, что уже не занимается строительством домов.Ну что же, "Мавр сделал свое дело - мавр может удалиться".На сегодня в моем доме сдаются в аренду 2 квартиры и одна из них принадлежит господину Fikret "у... Капает потихоньку 1800 лир в месяц...