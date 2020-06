Додано: Чет 04 чер, 2020 18:47

Удивительно, но в Каталонии не ходят в гости друг к другу, а встречаются в ресторане, кафе или кинотеатре. А вот семья для каталонцев – это все. Представители старшего поколения с нетерпением и трепетом ждут встреч со всей семьей. Но больше всех радуются дети, которым здесь позволительно буквально все: они могут, например, кричать и бегать по ресторану, что не вызовет неудовольствия других посетителей заведения. И вот не думала, что это скажу. Но это мило первые две недели напрягало).



Конечно, желательно знание языка, и не только испанского. Конечно, спасает то, что здесь много русскоязычного населения и мое знание английского языка. Но каталонцы очень трепетно относятся к своим традициям и некоторые из них общаются только на родном языке, который не похож на испанский.



Испания – это не Эльдорадо. Но зато вполне стабильное и доброжелательное место. В Испании не самые большие зарплаты по сравнению с другими странами Европейского союза: 1000 – 1200 € в месяц – это приличная, а 1500 – 2000 € – очень хорошая зарплата.



В Ллорете жизнь довольно дешевая – трехкомнатная квартира с бассейном для жильцов в 5 минутах ходьбы от моря обойдется в 550 € (если снимать на год), коммунальные услуги – 60 € в месяц, недорогие + 150 в месяц на человека на продукты питания. Чтобы купить собственное жилье, достаточно иметь постоянную работу. Посмотрев на это, все хорошо подсчитав, думаю, что выгоднее будет приобрести жилье в ипотечный кредит, где процентная ставка составляет от 2 % годовых.



Что касается питания, то каталонская кухня – одна из самых богатых, сложных и роскошных в Испании. Блюда местной кухни из рыбы и морепродуктов пользуются популярностью во всем мире. Любители же кисломолочных продуктов (творога, ряженки и кефира) почувствуют их отсутствие в испанских магазинах, хотя их можно купить в русских магазинах.



И еще большой плюс – в Каталонии все рядом: Франция, Италия, Португалия, Швейцария, Андорра. Взяв машину напрокат, всегда можно посетить Барселону или Валенсию, Андорру или Колюре (Франция). Мы на устрицы дешевые каждый месяц во Францию катаемся.

