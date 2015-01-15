И как-то так сложно: фальшивые курсы...
Проще:
€500 тыс. – покупка недвижимости.
Покупка одного или нескольких объектов, на первичном или вторичном рынке, жилой или коммерческой недвижимости общей стоимостью от €500 тыс. Минимальная сумма должна быть инвестирована из личных средств заявителя без привлечения кредита и без учёта дополнительных расходов на сделку.
Через пять лет проживания в Испании можно подать заявку на ПМЖ (постоянный вид на жительство) – после его получения инвестиции в €500 тыс. можно вернуть.
Всё просто...
НО главное: ¿Para qué?
P.S. Свежий - май 2020 - опыт переезда в Испанию.
Советую также ознакомиться со списком профессий (специальностей) по которым вас возьмут на работу.
Чтобы легче было переводить - первые 2 строки - это выдающиеся спортсмены и их тренеры.
¡Buena suerte en España!