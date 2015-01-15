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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:03

И зачем все эти хлопоты? Ради чего?
И как-то так сложно: фальшивые курсы...
Проще:
€500 тыс. – покупка недвижимости.
Покупка одного или нескольких объектов, на первичном или вторичном рынке, жилой или коммерческой недвижимости общей стоимостью от €500 тыс. Минимальная сумма должна быть инвестирована из личных средств заявителя без привлечения кредита и без учёта дополнительных расходов на сделку.
Через пять лет проживания в Испании можно подать заявку на ПМЖ (постоянный вид на жительство) – после его получения инвестиции в €500 тыс. можно вернуть.

Всё просто...

НО главное: ¿Para qué?

P.S. Свежий - май 2020 - опыт переезда в Испанию.
https://prian.ru/pub/lichnyy-opyt-peree ... nulas.html
Советую также ознакомиться со списком профессий (специальностей) по которым вас возьмут на работу.
Чтобы легче было переводить - первые 2 строки - это выдающиеся спортсмены и их тренеры.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/ ... -12122.pdf
¡Buena suerte en España!
akurt
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