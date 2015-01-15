RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:03

И зачем все эти хлопоты? Ради чего?
И как-то так сложно: фальшивые курсы...
Проще:
€500 тыс. – покупка недвижимости.
Покупка одного или нескольких объектов, на первичном или вторичном рынке, жилой или коммерческой недвижимости общей стоимостью от €500 тыс. Минимальная сумма должна быть инвестирована из личных средств заявителя без привлечения кредита и без учёта дополнительных расходов на сделку.
Через пять лет проживания в Испании можно подать заявку на ПМЖ (постоянный вид на жительство) – после его получения инвестиции в €500 тыс. можно вернуть.

Всё просто...

НО главное: ¿Para qué?

P.S. Свежий - май 2020 - опыт переезда в Испанию.
https://prian.ru/pub/lichnyy-opyt-peree ... nulas.html
Советую также ознакомиться со списком профессий (специальностей) по которым вас возьмут на работу.
Чтобы легче было переводить - первые 2 строки - это выдающиеся спортсмены и их тренеры.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/ ... -12122.pdf
¡Buena suerte en España!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16

На сайте Министерства транспорта Турецкой республики опубликован график возобновления авиаполётов:

10 июня: Турецкая Республика Северного Кипра, Бахрейн, Болгария, Катар, Греция
15 июня: Германия, Австрия, Азербайджан, Чехия, Хорватия, Гонконг, Швейцария, Япония, Северная Македония, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словения, Таджикистан
20 июня: Нидерланды, Казахстан
22 июня: Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Эстония, Финляндия, Южная Корея, Ирландия, Черногория, Киргизия, Латвия, Люксембург, Норвегия, Словакия
25 июня: Бельгия.
Как уже сообщалось ранее, Турция откроет свои границы для украинцев и возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.

Вчера следил за ПЕРВЫМ авиаперелетом наших граждан из Стамбула в Трабзон (проживают в Турции) - группа украинцев вылетела на частную 4-х дневную экскурсию под руководством нашей украинки, которая специализируется на горном туризме в район Карадениз: горные ущелья и водопады. Первый раз - всегда сложно: в здание аэропорта провожающих не допускают, ручная кладь теперь - только дамская сумочка или мужской портфель, для полета необходимо с помощью смартфона получить "код здоровья HES" (приходит, если гражданин Турции или иностранец с ВНЖ не "засветился" нигде с коронавирусом).
Вот вам и бизнес, простой, как турецкий апельсин: 450 долларов с человека без цены авиаперелета. Группа 12 человек.
Цена с "носа" - 450 долларов. Это недорого: столько же имеет обычный лендлорд в Украине в месяц с арендатора.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:24

  flyman написав:
  San1t написав:Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.

читаєм статтю

В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка!
Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо.
Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).

Все способы ИМХО, геморройные.
1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть).
2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение.
3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль.
Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"
San1t
 
Повідомлень: 26
З нами з: 24.02.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:55

Про эти "курсы" на днях рассказывал приятель - гражданин Армении, живущий в Турции.
Вынужден уезжать, так как имеет так называемый "Туристический ВНЖ", который НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ.
Так вот один из вариантов, который ему предложили аферисты: оформиться на курсы то-ли космонавтов, то-ли гинекологов, то-ли специалистов по изучению языка племени "тумба-ямба".
Цену называл за ксиву псевдостуденческую - я не запомнил - могу спросить.
Но там прикол в том, что ПРОВЕРЯЮТ нахождение на курсах и в случше отсутствия - выдворение из страны.
Ну вот, в следующем - месяце - в родной Ереван.
Одна радость: я теперь имею надежного проверенного друга в Армении - надо съездить - давно уж не был в Армении...

P.S. Предложил Арсену простое решение вопроса: купить квартиру и не "париться": оформить ВНЖ и жить припеваючи.
Тут проблема: ему 39 лет, жена беременная (я через украинскую диаспору организовывал визит к проверенному гинекологу - приняли бесплатно), есть крутой внедорожник, купленный в Турции - не новый, но классный - а вот денег на квартиру в свои 39 лет нет...
Это бывает...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:19

  San1t написав:
  flyman написав:
  San1t написав:Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.

читаєм статтю

В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка!
Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо.
Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).

Все способы ИМХО, геморройные.
1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть).
2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение.
3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль.
Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"

В Туреччині, ясний перець, краще і перспективи отримати роботу і стати громадянином переспективніші.
Слухай акурта, він не обманить.

Якщо мені стояло питання, де жити біля моря, в Туреччині чи Іспаніії чи Чорногорії,
думаю, що вибрав Іспанію.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19570
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:24

  San1t написав:Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"
Для того, щоб вигідно купити турецький курортний новобуд, а потім - з прибутком продати його.
  San1t написав:Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка?

Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21449
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50

  Frant написав:Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі.

У Вас есть такой опыт? И давайте сразу определимся с термином, что означает "добре освоїти іноземну мову"? На базаре фрукты покупать - это не означает освоить язык.
А вот газету например свободно читать, понимать новости, в том числе экономические сможете после двух лет пребывания? Именно пребывания, а не углублённого изучения языка с преподавателем, методикой и сопутствующей процессу атрибутикой. А если этот язык далёк от славянской группы языков?
San1t
 
Повідомлень: 26
З нами з: 24.02.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі
пол года.Молодым и того меньше.
comprenez vous?
do you understand?
entiendes?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4251
З нами з: 03.12.14
Подякував: 575 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 619620621622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 79, 80, 81
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
806 89998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 14:25
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 513, 514, 515
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5143 552405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 15:19
V2
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79698
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19197)
05.06.2020 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.