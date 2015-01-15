Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:55

Про эти "курсы" на днях рассказывал приятель - гражданин Армении, живущий в Турции.

Вынужден уезжать, так как имеет так называемый "Туристический ВНЖ", который НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ.

Так вот один из вариантов, который ему предложили аферисты: оформиться на курсы то-ли космонавтов, то-ли гинекологов, то-ли специалистов по изучению языка племени "тумба-ямба".

Цену называл за ксиву псевдостуденческую - я не запомнил - могу спросить.

Но там прикол в том, что ПРОВЕРЯЮТ нахождение на курсах и в случше отсутствия - выдворение из страны.

Ну вот, в следующем - месяце - в родной Ереван.

Одна радость: я теперь имею надежного проверенного друга в Армении - надо съездить - давно уж не был в Армении...



P.S. Предложил Арсену простое решение вопроса: купить квартиру и не "париться": оформить ВНЖ и жить припеваючи.

Тут проблема: ему 39 лет, жена беременная (я через украинскую диаспору организовывал визит к проверенному гинекологу - приняли бесплатно), есть крутой внедорожник, купленный в Турции - не новый, но классный - а вот денег на квартиру в свои 39 лет нет...

Это бывает...