Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:56

Я хочу вибачитися перед Франтом - я дійсно був не правий, коли в 2015 році, ідучі повз сміттєвого бака в Києві, не дав йому допити йогурт із пластикової пляшечки, яку викинула перед тим приємна дама: ніяк того не може забути. Там то й було грамів 15, але ж все ж таки якась їжа...



х х х



Про мову.

Тут не терба плутати дві речі:

а) якщо мова мотрібна Вам для роботи. Пригадую, як, перебуваючи в Італії, поїхали на шкіряний базар неподалеік від Lignano Sabbiadoro - у відділ жіночого взуття до нас відразу підійшла російськомовна продавщиця і почала розказувати жінкам про взуття. Виявилася "наша", яка із володарем магазину бігло говорила італійською. Я спитав в неї, скільки часу вона вчила італійсьску мову перед приїздом до Італії. Здивувала - не те слово - сказала, що приїхала 1 (один) місяць тому і не знала жодного слова.

Друге пригадую таке: наш хлопець-моряк, матрос на судні. Вільно володіє англійською - сказав - екіпаж 16 осіб, з них один він - "турок" - не бекав - не мекав. Але ось так "кинули у воду" - і навчився.

Найважче і мені, і не мені приходиться в США - ось ніби-то ми й вчили англійську мову - в ні Греця - зрозуміти американця зовсім неможливо, все говорять якось "не так" - замість "твенті" - "твоні" і так далі...



б) якщо ви мешкаєте за кордоном для власного задоволення, то звісно, Вам добре б було вивчити мову - іспанську, італійську або турецьку.

Але на практиці того не потрібно: достатньо знати цифри, та самі прості слова типу привітання та до побачення. Інші слова якось залазять "автоматично", наприклад, заїхав після пляжу (вода +22) в супермаркет МЕТРО - tombik 20 Tl - все зрозуміло - то тунець по 80 гривень кіло. Поруч alabalik по 22 Tl - все зрозуміло, то пструг, 85 гривень кіло - беремо парочку на обід. А ось акція на сухі білі sarap - хочеш Шардоне врожаю 2017, а хочеш Совіньон врожаю 2018 - всі по 34 TL - то по 130 гривень - тут дійсно важко визначитися, яке брати до смаженої риби: Шардоне чи Совіньон. Тут вихід простий - взяти і те, і те. Я так і зробив...

Все просто.

Крім того: в турецьких школах всі школьники вчать дві мови: турецьку та англійську, тому вся молодь - наприклад - продавці в магазинах - майже вільно говорять англійською.

Ну, англійську ви ж всі знаєте?