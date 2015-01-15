Акурт, я взагалі не п,ю йогурт. Тому можеш не вибачатись.
Байки з серії "один дідусь розказав"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:00
Акурт, я взагалі не п,ю йогурт. Тому можеш не вибачатись.
Байки з серії "один дідусь розказав"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:08
Цікаво шо авторитетно про мову розмірковує бравий легінь, якій ніколи в житті далі Житомира не був.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16
comprendo (я навіть досі знаю базовий набір слів іспанською)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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