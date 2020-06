Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16

Мизантрóп написав: Frant написав: Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі пол года.Молодым и того меньше,кроме азиатской фени конечно)

comprenez vous?

do you understand?

comprendo (я навіть досі знаю базовий набір слів іспанською) comprendo (я навіть досі знаю базовий набір слів іспанською)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/