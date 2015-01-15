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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:00

  akurt написав:Я хочу вибачитися перед Франтом - я дійсно був не правий, коли в 2015 році
Акурт, я взагалі не п,ю йогурт. Тому можеш не вибачатись.
  akurt написав:спитав в неї, скільки часу вона вчила італійсьску мову перед приїздом до Італії. Здивувала - не те слово - сказала, що приїхала 1 (один) місяць тому і не знала жодного слова.

Байки з серії "один дідусь розказав" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:08

Цікаво шо авторитетно про мову розмірковує бравий легінь, якій ніколи в житті далі Житомира не був.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі
пол года.Молодым и того меньше,кроме азиатской фени конечно)
comprenez vous?
do you understand?
entiendes?

comprendo (я навіть досі знаю базовий набір слів іспанською)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну, англійську ви ж всі знаєте?
Петро 5років викладав.Єс,єс
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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