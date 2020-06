Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:19

San1t написав: flyman написав: San1t написав: Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут. Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.

читаєм статтю



В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка!

Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо.

Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы). читаєм статтюВ Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка!Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо.Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).

Все способы ИМХО, геморройные.

1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть).

2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение.

3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль.

Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?" Все способы ИМХО, геморройные.1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть).2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение.3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить, а это не малые расходы и головная боль.Согласен с тем, что сказано выше:

В Туреччині, ясний перець, краще і перспективи отримати роботу і стати громадянином переспективніші.

Слухай акурта, він не обманить.



Якщо мені стояло питання, де жити біля моря, в Туреччині чи Іспаніії чи Чорногорії,

думаю, що вибрав Іспанію. В Туреччині, ясний перець, краще і перспективи отримати роботу і стати громадянином переспективніші.Слухай акурта, він не обманить.Якщо мені стояло питання, де жити біля моря, в Туреччині чи Іспаніії чи Чорногорії,думаю, що вибрав Іспанію.

