Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И зачем все эти хлопоты? Ради чего? И как-то так сложно: фальшивые курсы... Проще: €500 тыс. – покупка недвижимости. Покупка одного или нескольких объектов, на первичном или вторичном рынке, жилой или коммерческой недвижимости общей стоимостью от €500 тыс. Минимальная сумма должна быть инвестирована из личных средств заявителя без привлечения кредита и без учёта дополнительных расходов на сделку. Через пять лет проживания в Испании можно подать заявку на ПМЖ (постоянный вид на жительство) – после его получения инвестиции в €500 тыс. можно вернуть.
На сайте Министерства транспорта Турецкой республики опубликован график возобновления авиаполётов:
10 июня: Турецкая Республика Северного Кипра, Бахрейн, Болгария, Катар, Греция 15 июня: Германия, Австрия, Азербайджан, Чехия, Хорватия, Гонконг, Швейцария, Япония, Северная Македония, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словения, Таджикистан 20 июня: Нидерланды, Казахстан 22 июня: Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Эстония, Финляндия, Южная Корея, Ирландия, Черногория, Киргизия, Латвия, Люксембург, Норвегия, Словакия 25 июня: Бельгия. Как уже сообщалось ранее, Турция откроет свои границы для украинцев и возобновит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.
Вчера следил за ПЕРВЫМ авиаперелетом наших граждан из Стамбула в Трабзон (проживают в Турции) - группа украинцев вылетела на частную 4-х дневную экскурсию под руководством нашей украинки, которая специализируется на горном туризме в район Карадениз: горные ущелья и водопады. Первый раз - всегда сложно: в здание аэропорта провожающих не допускают, ручная кладь теперь - только дамская сумочка или мужской портфель, для полета необходимо с помощью смартфона получить "код здоровья HES" (приходит, если гражданин Турции или иностранец с ВНЖ не "засветился" нигде с коронавирусом). Вот вам и бизнес, простой, как турецкий апельсин: 450 долларов с человека без цены авиаперелета. Группа 12 человек. Цена с "носа" - 450 долларов. Это недорого: столько же имеет обычный лендлорд в Украине в месяц с арендатора.
San1t написав:Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.
читаєм статтю
В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка! Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо. Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).
Все способы ИМХО, геморройные. 1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть). 2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение. 3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль. Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"
Про эти "курсы" на днях рассказывал приятель - гражданин Армении, живущий в Турции. Вынужден уезжать, так как имеет так называемый "Туристический ВНЖ", который НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ. Так вот один из вариантов, который ему предложили аферисты: оформиться на курсы то-ли космонавтов, то-ли гинекологов, то-ли специалистов по изучению языка племени "тумба-ямба". Цену называл за ксиву псевдостуденческую - я не запомнил - могу спросить. Но там прикол в том, что ПРОВЕРЯЮТ нахождение на курсах и в случше отсутствия - выдворение из страны. Ну вот, в следующем - месяце - в родной Ереван. Одна радость: я теперь имею надежного проверенного друга в Армении - надо съездить - давно уж не был в Армении...
P.S. Предложил Арсену простое решение вопроса: купить квартиру и не "париться": оформить ВНЖ и жить припеваючи. Тут проблема: ему 39 лет, жена беременная (я через украинскую диаспору организовывал визит к проверенному гинекологу - приняли бесплатно), есть крутой внедорожник, купленный в Турции - не новый, но классный - а вот денег на квартиру в свои 39 лет нет... Это бывает...
San1t написав:Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.
читаєм статтю
В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка! Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо. Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).
Все способы ИМХО, геморройные. 1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть). 2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение. 3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль. Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"
В Туреччині, ясний перець, краще і перспективи отримати роботу і стати громадянином переспективніші. Слухай акурта, він не обманить.
Якщо мені стояло питання, де жити біля моря, в Туреччині чи Іспаніії чи Чорногорії, думаю, що вибрав Іспанію.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:Щоб добре освоїти іноземну мову - треба 2 роки знаходження в мовному середовищі.
У Вас есть такой опыт? И давайте сразу определимся с термином, что означает "добре освоїти іноземну мову"? На базаре фрукты покупать - это не означает освоить язык. А вот газету например свободно читать, понимать новости, в том числе экономические сможете после двух лет пребывания? Именно пребывания, а не углублённого изучения языка с преподавателем, методикой и сопутствующей процессу атрибутикой. А если этот язык далёк от славянской группы языков?
Про мову. Тут не треба плутати дві речі: а) якщо мова потрібна Вам для роботи. Звісно, без знання мови Вас ніде не возьмуть на роботу... Хіба що на саму примітивну. Наприклад, мийка авто в Сан Францисько коштує 30 доларів - на авто "нападають" відразу 7 (сім) мексиканців - процюють разом "бригадою". Звісно, мова їм непотрібна...
б) якщо ви мешкаєте за кордоном для власного задоволення, то звісно, Вам добре б було вивчити мову - іспанську, італійську або турецьку. Нема питань... Але на практиці того не потрібно: достатньо знати цифри, та самі прості слова типу "привіт", "до побачення", "скільки коштує".... Інші слова якось залазять "автоматично", і ви вже хоч щось - але розумієте... Крім того: наприклад, в турецьких школах всі школьники вчать дві мови: турецьку та англійську, тому вся молодь - наприклад - продавці в магазинах - майже вільно говорять англійською. Я вважаю, що реально мовного питання немає...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
San1t написав:Прекрасный рассказ про Испанию, но отсутствует главное. Как легализоваться, как получить ВНЖ?? По договору аренды, да даже на основании приобретения недвижимости ВНЖ не дадут.
читаєм статтю
В Испании можно жить легально, просто заплатив 1500 евро за курсы языка! Если у вас есть возможность показать 26 тысяч евро на счету – можно жить по резиденции но лукративо. Для того, чтобы открыть бизнес в Испании, даже ВНЖ не требуется. Стоимость открытия фирмы – 1200 евро. Уставной капитал 3000 (причем его тут же можно тратить на нужды фирмы).
Все способы ИМХО, геморройные. 1)Долго Вы воспользуетесь опцией изучения языка??? 1500 евро за какой срок? И там есть нюансы о этим курсам, (не все подходят, не в каждом городе есть). 2) 26тыс евро на одного, а если семья, то плюс 6,5тыс евро на каждого. Да и "заморозить" такую сумму, думаю ей можно найти более разумное применение. 3)Фирма фиктивная? Всё равно придётся показывать какое-то движение на счёте, платить официальную зарплату и налоги, оплачивать услуги бухгалтера, а это не малые расходы и головная боль. Согласен с тем, что сказано выше: "И зачем все эти хлопоты? Ради чего?"
і ще в добавок до поредньої відповіді: в Турції задармо і менш геморойно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:і ще в добавок до поредньої відповіді: в Турції задармо і менш геморойно
Бесплатно никогда ничего не бывает, не думаю, что кто-то не знаком с этой истиной. А меньше геморроя, конечно меньше. По договору аренды уже получаешь ВНЖ. Жить в любом случае где-то нужно, не на улице же жить. В любом случае будешь арендовать, как минимум. Или ВНЖ по покупке недвижимости. Тут уж как кому. Есть бабки, так хоть виллу покупай и получи свой ВНЖ, нет бабулет, купи в глухом турецком селе халупу за копейки и на основании права собственности оформляй ВНЖ, а сам арендуй где нравится, и будь счастлив!