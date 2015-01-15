Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:Тут уж как кому. Есть бабки, так хоть виллу покупай и получи свой ВНЖ, нет бабулет, купи в глухом турецком селе халупу за копейки и на основании права собственности оформляй ВНЖ, а сам арендуй где нравится, и будь счастлив!
Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня