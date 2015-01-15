Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34
Клоун, сидя по шею в дерьме, куражится.
Отлично, клоун! Не забывай: за каждые 5 (пять) постов получишь от меня 1 (одну) гривну!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:37
akurt не треба так корячитись, пане Акурт!
Фото хурми - наша секретна служба скопіювала з чийогось Фейсбука?)))
Ви би щось цікаве і корисне написали би. Якусь життєву історію. З емоціями.
Раніше могли. Вашій старі пости донині можна перечитувати з користю для себе.
А зараз...лише плюєтесь і бахвалитесь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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