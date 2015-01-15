Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34
Клоун, сидя по шею в дерьме, куражится.
Отлично, клоун! Не забывай: за каждые 5 (пять) постов получишь от меня 1 (одну) гривну!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:37
akurt не треба так корячитись, пане Акурт!
Фото хурми - наша секретна служба скопіювала з чийогось Фейсбука?)))
Ви би щось цікаве і корисне написали би. Якусь життєву історію. З емоціями.
Раніше могли. Вашій старі пости донині можна перечитувати з користю для себе.
А зараз...лише плюєтесь і бахвалитесь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:09
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:11
Дякую, пане Франте, бачите, якщо Вас та мокрою ганчіркою по шиї - то інколи стаєте людиною...
Спробуйте подовжити термін перебування людиною.
Невеличка ремарка: назву країн, міст, областей, регіонів. районів або мікрорайонів треба писати з великої букви.
Наприклад: "Київ", "Албанія", "Хурма".
Ще краще писати автентичні назви: "Hurma" (мікрорайон Анталії - міста, в якому в найближчі 100 років не світить бути Вам. Але я ж в тому не винний. Як написали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда").
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:22
Значить, фото хурми в мікрорайоні "Хурма"?
Це божественно!
Чомусь згадується Мольєр з його незабутнім "Міщанином в дворянстві". Там теж багато уваги приділено туркам, турецькому балету і турецькій кухні)))
Наш екс-доцент трохи нагадує головного героя цієї п,єси. Очевидно, він їх ніколи не читав, а шкода)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 чер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24
На фото вище квіти не хурми, а граната.
Це такий фрукт.
На жаль, і то для вас недоступно.
Але я в тому не винний, бо як писали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда".
P.S. Для загального розвитку. Ніхто і ніколи не писав твір, згаданий Вами вище.
Було: Міщанин - шляхтич.
Тема твору — схибленість Журдена на шляхетності; критика аристократії і викриття рабського плазування буржуазії перед панівним класом.
Тому ви знову помилилися - як і завжди в житті - вдається сільська освіта жебракуючого і голодуючого зараз лендлорда-киянина.
Наскільки мені відомо: виїхав вже і другий орендар із другого хрущика.
А без грошви ще й не те примариться...
Ну що ж, як писали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:28
akurt пане Акурт, Ви вельми нагадуєте клоуна, який сидить по шиї в навозі, і намагається куражитись))))
Мольєра почитайте. Піде Вам на користь)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38
Я Вам вище написав - впевнений на 100%, що Ви і не читали, і змісту не знаєте, і комедію-балет не дивилися.
І вчені праві: якщо чоловіка (мужчину) не годувати хоч запареною дертю, то він починає нервуватися і писати цілодобово дурниці.
Але я задоволений: люди бачуть справжнього клоуна.
А я задоволений: ну хто ще - крім мене - зміг заманити на гілку Фінансового форуму України таку кумедну зграю клоунів???
Я згодний, плачу клоунам мало: по 1 гривні за 5 повідомлень на цій гілці, але ж я обіцяв ще й грамоту, але Ви знову незадоволені... Прямо не вгодиш:
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:47
то був сарказм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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