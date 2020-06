Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:47

akurt написав: flyman написав: в Турції задармо і менш геморойно в Турції задармо і менш геморойно



Пан Флайман правий; треба віддати належне:

НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно).

то був сарказм то був сарказм

