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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  San1t написав:Тут уж как кому. Есть бабки, так хоть виллу покупай и получи свой ВНЖ, нет бабулет, купи в глухом турецком селе халупу за копейки и на основании права собственности оформляй ВНЖ, а сам арендуй где нравится, и будь счастлив!
Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34

  Мизантрóп написав:
  San1t написав:Тут уж как кому. Есть бабки, так хоть виллу покупай и получи свой ВНЖ, нет бабулет, купи в глухом турецком селе халупу за копейки и на основании права собственности оформляй ВНЖ, а сам арендуй где нравится, и будь счастлив!
Просто надо голову иметь и в голове что-то,чтобы дружить с калькулятором.Только хурма,только хардкор!
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Клоун, сидя по шею в дерьме, куражится.
Отлично, клоун! Не забывай: за каждые 5 (пять) постов получишь от меня 1 (одну) гривну!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:37

akurt не треба так корячитись, пане Акурт!
Фото хурми - наша секретна служба скопіювала з чийогось Фейсбука?)))

Ви би щось цікаве і корисне написали би. Якусь життєву історію. З емоціями.
Раніше могли. Вашій старі пости донині можна перечитувати з користю для себе.

А зараз...лише плюєтесь і бахвалитесь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:09

  flyman написав:в Турції задармо і менш геморойно :shock:


Пан Флайман правий; треба віддати належне:
НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:11

  Frant написав:Вашій старі пости донині можна перечитувати з користю для себе.


Дякую, пане Франте, бачите, якщо Вас та мокрою ганчіркою по шиї - то інколи стаєте людиною...
Спробуйте подовжити термін перебування людиною.
Невеличка ремарка: назву країн, міст, областей, регіонів. районів або мікрорайонів треба писати з великої букви.
Наприклад: "Київ", "Албанія", "Хурма".
Ще краще писати автентичні назви: "Hurma" (мікрорайон Анталії - міста, в якому в найближчі 100 років не світить бути Вам. Але я ж в тому не винний. Як написали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда").
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:22

Значить, фото хурми в мікрорайоні "Хурма"?
Це божественно!
Чомусь згадується Мольєр з його незабутнім "Міщанином в дворянстві". Там теж багато уваги приділено туркам, турецькому балету і турецькій кухні)))
Наш екс-доцент трохи нагадує головного героя цієї п,єси. Очевидно, він їх ніколи не читав, а шкода)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 чер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24

На фото вище квіти не хурми, а граната.
Це такий фрукт.
На жаль, і то для вас недоступно.
Але я в тому не винний, бо як писали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда".

P.S. Для загального розвитку. Ніхто і ніколи не писав твір, згаданий Вами вище.
Було: Міщанин - шляхтич.
Тема твору — схибленість Журдена на шляхетності; критика аристократії і викриття рабського плазування буржуазії перед панівним класом.
Тому ви знову помилилися - як і завжди в житті - вдається сільська освіта жебракуючого і голодуючого зараз лендлорда-киянина.
Наскільки мені відомо: виїхав вже і другий орендар із другого хрущика.
А без грошви ще й не те примариться...
Ну що ж, як писали на київській гілці:
"И да, мир несправедлив. Это правда".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:28

akurt пане Акурт, Ви вельми нагадуєте клоуна, який сидить по шиї в навозі, і намагається куражитись))))
Мольєра почитайте. Піде Вам на користь)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:38

Я Вам вище написав - впевнений на 100%, що Ви і не читали, і змісту не знаєте, і комедію-балет не дивилися.
І вчені праві: якщо чоловіка (мужчину) не годувати хоч запареною дертю, то він починає нервуватися і писати цілодобово дурниці.
Але я задоволений: люди бачуть справжнього клоуна.
А я задоволений: ну хто ще - крім мене - зміг заманити на гілку Фінансового форуму України таку кумедну зграю клоунів???
Я згодний, плачу клоунам мало: по 1 гривні за 5 повідомлень на цій гілці, але ж я обіцяв ще й грамоту, але Ви знову незадоволені... Прямо не вгодиш:
  Frant написав:І що нам, кабанам, з цього?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 чер, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:47

  akurt написав:
  flyman написав:в Турції задармо і менш геморойно :shock:


Пан Флайман правий; треба віддати належне:
НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно).

то був сарказм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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