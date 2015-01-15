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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:51

Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
akurt
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