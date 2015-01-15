Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:51
Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
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