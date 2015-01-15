Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:51
Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
Додано: Суб 06 чер, 2020 07:57
Так-то оно так. Только ВНЖ и/или гражданство Турции нужно для проживания в Турции. А ВНЖ и/или гражданство стран ЕС, США, ВБ, Австралии и т.п. дают больше опций.
Тут больше вопрос, кто что себе может позволить. У кого побольше, тот ЕС, у кого чуть меньше - Турцию, а кому и хрущеба в спальном районе муравейника в родной стране за счастье.
Надо лишь не забывать, что жизнь дана одна
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:03
В п"ятницу гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" зазнала чергової запеклої атаки групи [i] товаришів [/ i] - шайка одна і та ж - це київські безробітні та нероби - "[i] хВахівці [/ i]" з питань закордонної нерухомості, до якої ніколи не мали, не мають і ніколи вже в цьому житті не матимуть ніякого відношення.
Саме це у цієї групі товаришів, з"єднаних одним ланцюгом, викликає лють та злість.
На цей раз шалену лють викликало обговорення питання про те, чи потрібно вивчати мову тієї країни, в якій ви живете. Диспут - а висловилися, крім akurt'a, корисними думками San1t та flyman - вони закидали купою гною та залили слиною плачу, втопивши диспут на три сторінки.
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