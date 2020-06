Додано: Суб 06 чер, 2020 07:57

akurt написав: НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно). НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно).

Так-то оно так. Только ВНЖ и/или гражданство Турции нужно для проживания в Турции. А ВНЖ и/или гражданство стран ЕС, США, ВБ, Австралии и т.п. дают больше опций.

Тут больше вопрос, кто что себе может позволить. У кого побольше, тот ЕС, у кого чуть меньше - Турцию, а кому и хрущеба в спальном районе муравейника в родной стране за счастье.

