Додано: Суб 06 чер, 2020 08:50

San написав: akurt написав: НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно). НА СЬОГОДНІ НЕ ІСНУЄ ЖОДНОЇ КРАЇНИ В СВІТІ, де українцю так легко можна було би і купити нерухомість, і отримати і ВНП, і громадянство (не впевнений, що то потрібно).

Так-то оно так. Только ВНЖ и/или гражданство Турции нужно для проживания в Турции. А ВНЖ и/или гражданство стран ЕС, США, ВБ, Австралии и т.п. дают больше опций.

Тут больше вопрос, кто что себе может позволить. У кого побольше, тот ЕС, у кого чуть меньше - Турцию, а кому и хрущеба в спальном районе муравейника в родной стране за счастье.

Надо лишь не забывать, что жизнь дана одна Так-то оно так. Только ВНЖ и/или гражданство Турции нужно для проживания в Турции. А ВНЖ и/или гражданство стран ЕС, США, ВБ, Австралии и т.п. дают больше опций.Тут больше вопрос, кто что себе может позволить. У кого побольше, тот ЕС, у кого чуть меньше - Турцию, а кому и хрущеба в спальном районе муравейника в родной стране за счастье.Надо лишь не забывать, что жизнь дана одна

его не сама Венгрия интересует

Через 6 месяцев пелена с глаз упала

И как-то в Лондон его совсем не тянет.

но не мечтать о квартире.

Конечно, интересные рассуждения, НО:1. Получить гражданство любой из стран ЕС невероятно сложно: УКРАИНЦЕВ НИГДЕ НЕ ЖДУТ. Посмотрите на условия получения ВНЖ в разных странах - его или практически невозможно получить, или история затратная и невероятно длинная. Мой приятель - украинец - очень круто стоит в Мурманске. Продукты покупает ТОЛЬКО в Норвегии - благо рядом. Бабла реально намеренно. Но вот случилась беда - заболел ребенок - сунулся в больницу и понял, что он - извините - г***о. Задумался о том, что надо валить. Подсчитал бабулеты - есть с пол-миллиона нахомяченного. Начал изучать, куда сунуться - решил в Венгрию - там вроде надо инвестировать пол-лимона евро и получишь паспорт гражданина или ВНЖ. Притом сказал, что, а возможность СВОБОДНО передвигаться по Европе - так как у россиянцев нет такой прелести, как украинский заграничный паспорт.2. Про Австралию слегка рассмешили - уже лет 10 практически НЕВОЗМОЖНО украинцу получить ВНЖ в Австралии. То же касается и дружественной Канады. Про США вообще молчу. В Новую Зеландию попал приятель - пытался в Австралию - НИКАК В АВСТРАЛИЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ОН ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ - только (!!!) получилось в Новую Зеландию на том основании, что оформили жену в магистратуру университета. Сам, приехав в Новую Зеландию из Львова, смог устроиться ТОЛЬКО на разгрузку гипсокартона. Больше НИКУДА и НИКАК.К сожалению, я потерял с ним контакт - интересно было бы узнать, что получилось после того, как у жены закончился статус обучающейся в Новой Зеландии.3. Еще приятель имеет и паспорт гражданина Украины, и паспорт гражданина Венгрии (получил по бабушке). Ну что же - выехал в Лондон - тогда ещё можно было, как гражданину одной из стран ЕС. Первые полгода выпускник Львовского университета, имеющий диплом по специальности "Програмне забезпечення автоматизованих систем" - прекрасно чувствовал себя на северной окраине Лондона, снимая на двоих с нашим парнем-украинцем комнатку кажется за 300 фунтов в неделю и зарабатывающий на разгрузке контейнеров с хлебом.и вернулся в родной Ужгород, где папа имеет маленькую фирму - набрался ума, достал свой диплом и сейчас получает 1000 евро в месяц в Ужгороде.Даже имея паспорт гражданина Венгерской республики. Снимает двушку в Ужгороде и тихо-тихо живет с одной девчушкой, путешествуя по Карпатам, где мы с ним случайно и познакомились -(!) не захотел подвезти парня с рюкзаком, стоящего на трассе "Львов-Ужгород"...4. Украинцам невероятно повезло (): у них есть подарок судьбы -, наличие которого НИВЕЛИРУЕТ любые преимущества гражданства ЕС. Все ворота, все границы и все кордоны открыты. Даже визу в США сейчас украинцу выдают на 10 (десять) лет!!! Живи и путешествуй - не хочу!5.то десятки тысяч украинцев не работали бы ж*** сеньоров-помидоров в Италии (а берут только женщин) и штукатурами на стройках Польши (третья поездка моего бывшего подчинённого окончилась полным фиаско - вернулся назад ещё и с долгами. Из первой привез 4000 евро, из второй - ноль, из третьей - "минус" и еле живой остался. Сейчас работает в Украине по своей квалификации - "инженер-строитель" и скажу вам честно: у парня - отца классно мальчишки возраста 6 лет - света в конце туннеля не видно совсем от слова "совсем". Еле-еле на покушать. Выручают родители, торгующие салом и свининой на рынке).6.Вот сын приятелей работает в Польше по специальности - папа был завязан на работе с Польшей и устроил сына в НИИ (!!!) - получает 10 000 злотых и очень приятно себя чувствует, но сказал, что КУПИТЬ КВАРТИРУ И НЕ МЕЧТАЕТ. 10 000 злотых в месяц - позволяют прекрасно себя чувствоватьРад тому, что двое деток учатся в школе и в колледже.Еще один приятель только что закончил курсы (удалено) языка - нашел работу по специальности в (удалено, столица одной из стран ЕС). В июне - как раз в эти дни - уже думал уволиться с БОЛЕЕ, ЧЕМ ПРЕСТИЖНОЙ работы в Украине и уже с 15 июня работать в (удалено, столица одной из стран ЕС). А тут случился коронавирус - и вы знаете - ПРИГЛАШАЮЩАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ФИРМА с мировым рейтингом КАК-ТО ВДРУГ ЗАМОЛЧАЛА."Трудно ей, понимаешь..." (слова из песни).