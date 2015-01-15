Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:51
Ваш сарказм розумію: не зовсім "задармо" - треба заплатити за ксерокопії документів, за фото та за переклад документів...
Ну, і ще доїхати на автобусі до офісу Міграційної служби...
Додано: Суб 06 чер, 2020 07:57
Так-то оно так. Только ВНЖ и/или гражданство Турции нужно для проживания в Турции. А ВНЖ и/или гражданство стран ЕС, США, ВБ, Австралии и т.п. дают больше опций.
Тут больше вопрос, кто что себе может позволить. У кого побольше, тот ЕС, у кого чуть меньше - Турцию, а кому и хрущеба в спальном районе муравейника в родной стране за счастье.
Надо лишь не забывать, что жизнь дана одна
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:03
ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО
Эпиграф: "Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое прошлое". (Уроженец села Вилия, Острожский уезд, Волынская губерния, Украина - Николай Островский, из приписываемого ему - по современнее оценкам - романа «Как закалялась сталь»).
Вариант 1.
У вас есть лишних наскирдованных 50 000 - 100 000 долларов и не знаете, куда их спрятать - нести в Приват под 3% годовых "грязными" не охота - спрячьте в квартиру в Анталии. Пользуйтесь так: 3 месяца в году живете в ней - 3 месяца живете не в ней. ВНЖ не оформляете. Рекомендую в таком случае: март-апрель-май и сентябрь-октябрь-ноябрь. Остальное время - путешествуйте в Европе, Азии или США.
Вариант 2. У Вас есть под сдачу минимум 1 квартира в Украине (двушка - сдается за 10 000-11 000 гривен) и своя родная взлелеянная трешка. Свою трешку тоже сдаете - нафига жить рядом с ур** и наркоманами - и живете в Анталии. Денег от сдачи ОДНОЙ квартиры-двушки ВПОЛНЕ хватает на комфортное прожитие двух человек.
Вариант 3. У вас есть родители-пенсионеры, которые то-ли уже дождались, то-ли еще ждут обещанную в 2 900 (100 долларов) пенсию. Продайте их квартиру - купите родителям квартиру - поверьте за 2900х2=5600 гривен в месяц они будут жить как у Бога за пазухой и не ждать красных ценников в АТБ. За благодеяние будут с радостью принимать у себя ваших детей.
Вариант 4. Вы более-менее успешно работаете удаленно и имеете не менее 1000 долларов в месяц в Украине? ВАЩЕ не понимаю, чего Вы еще сидите. Продать все дерьмо - все эти панельки/хрущевки/гаражи/дачи и работать удаленно в раю.
Вариант 5. У Вас есть замечательные родители свои или жены, которые сидят на мешке, в котором 500 000 долларов, и не знают, куда их деть, действуя по принципу "И сам не гам, и другому не дам?" (сам знаю минимум две такие семьи). Прекрасно - пристройте с умом всего 10-25% от этих денег для содержания их любимой дочки/зятя/внуков.
Вариант 6. Смотри пункт 5 - но особая прелесть, когда речь идет о теще и тесте. ВАЩЕ сказка. У приятелей во Львове зять уже 20 лет рассказывает, что в один прекрасный день станет знаменитым кинорежиссером и снимет вторую часть "Титаник". Будучи студентом даже снял какое-то любительское видео про пляж на берегу озера под Львовом...
Вариант 7. Вы - владелец цеха по пошиву комнатных тапочек или киоска по торговле саморезами/колготами на рынке - правда малёхо подустали? А правда же уже наколотили бабла себе на квартиру, себе на авто, дИтям на квартиру, дИтям на авто? Может, пора вовремя выйти из игры? Продать на хрен все это дерьмо, которое с каждым днем если и не уводит в "минус", но уже и не приносит прибыль...
Вариант 8. Вы успешный владелец уже 6-ти квартир под сдачу и получаете 60 000 в месяц самой крепкой валюты в мире? Я рад за вас... Зачем вы тратите вырванное/выдушенное с арендатора, чтобы купить втридорога несвежее на покушать в АТБ или в Сильпо?
Вариант 9. Вы - крымский татарин и проживаете в Крыму, где полностью ликвидирована возможность крымско-татарскому народу развиваться? Возможно, Вам стоит продать свою недвижимость и выехать для жизни в родственную по языку (не совсем - турки с трудом понимают близкую им крымско-татарскую речь, но понимают) Турцию.
Вариант 10. (не публикуется).
Вариант 11. (не публикуется).
Вариант 12. (не публикуется).
Вариант 13. (не публикуется).
Вариант 14. (не публикуется).
Вариант 15. (не публикуется).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 чер, 2020 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:14
akurt не треба плакати! І не варто так агресивно напарювати анатолійські квартири. Потрібно акуратніше, глибше і красивіше рекламувати ТРЖН.
Слід розуміти, що краще вести себе чемно - тихенько сидіти, їсти оптовий йогурт, спостерігати хурмовські краєвиди і не бахвалитись своїми статками. По перше,статки не такі вже й великі. По друге, "тихіше їдеш - далі будеш".
Інакше "прийде сіренький вовчок і укусить за бочок!".
Не нервуйте,пане Акурт! Будьте мудрими і скромнішими. І Мольєра прочитайте!)))
П.С. Про економічну ситуацію в Іспанії:
Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 чер, 2020 08:33, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:19
Сміттєва людина продовжує смітити.
Бідні кияни - то ваш сусіда. Не дай Боже такого мати поруч...
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:50
Конечно, интересные рассуждения, НО:
1. Получить гражданство любой из стран ЕС невероятно сложно: УКРАИНЦЕВ НИГДЕ НЕ ЖДУТ. Посмотрите на условия получения ВНЖ в разных странах - его или практически невозможно получить, или история затратная и невероятно длинная. Мой приятель - украинец - очень круто стоит в Мурманске. Продукты покупает ТОЛЬКО в Норвегии - благо рядом. Бабла реально намеренно. Но вот случилась беда - заболел ребенок - сунулся в больницу и понял, что он - извините - г***о. Задумался о том, что надо валить. Подсчитал бабулеты - есть с пол-миллиона нахомяченного. Начал изучать, куда сунуться - решил в Венгрию - там вроде надо инвестировать пол-лимона евро и получишь паспорт гражданина или ВНЖ. Притом сказал, что его не сама Венгрия интересует, а возможность СВОБОДНО передвигаться по Европе - так как у россиянцев нет такой прелести, как украинский заграничный паспорт.
2. Про Австралию слегка рассмешили - уже лет 10 практически НЕВОЗМОЖНО украинцу получить ВНЖ в Австралии. То же касается и дружественной Канады. Про США вообще молчу. В Новую Зеландию попал приятель - пытался в Австралию - НИКАК В АВСТРАЛИЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ОН ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ - только (!!!) получилось в Новую Зеландию на том основании, что оформили жену в магистратуру университета. Сам, приехав в Новую Зеландию из Львова, смог устроиться ТОЛЬКО на разгрузку гипсокартона. Больше НИКУДА и НИКАК. НИКАК И НИКУДА. К сожалению, я потерял с ним контакт - интересно было бы узнать, что получилось после того, как у жены закончился статус обучающейся в Новой Зеландии.
3. Еще приятель имеет и паспорт гражданина Украины, и паспорт гражданина Венгрии (получил по бабушке). Ну что же - выехал в Лондон - тогда ещё можно было, как гражданину одной из стран ЕС. Первые полгода выпускник Львовского университета, имеющий диплом по специальности "Програмне забезпечення автоматизованих систем" - прекрасно чувствовал себя на северной окраине Лондона, снимая на двоих с нашим парнем-украинцем комнатку кажется за 300 фунтов в неделю и зарабатывающий на разгрузке контейнеров с хлебом.
Через 6 месяцев пелена с глаз упала и вернулся в родной Ужгород, где папа имеет маленькую фирму - набрался ума, достал свой диплом и сейчас получает 1000 евро в месяц в Ужгороде. И как-то в Лондон его совсем не тянет. Даже имея паспорт гражданина Венгерской республики. Снимает двушку в Ужгороде и тихо-тихо живет с одной девчушкой, путешествуя по Карпатам, где мы с ним случайно и познакомились - никто кроме меня (!) не захотел подвезти парня с рюкзаком, стоящего на трассе "Львов-Ужгород"...
4. Украинцам невероятно повезло (хотя они это и не ценят): у них есть подарок судьбы - украинский заграничный биометрический паспорт, наличие которого НИВЕЛИРУЕТ любые преимущества гражданства ЕС. Все ворота, все границы и все кордоны открыты. Даже визу в США сейчас украинцу выдают на 10 (десять) лет!!! Живи и путешествуй - не хочу!
5. Если бы так уж было намазано мёдом в странах ЕС, то десятки тысяч украинцев не работали бы ж*** сеньоров-помидоров в Италии (а берут только женщин) и штукатурами на стройках Польши (третья поездка моего бывшего подчинённого окончилась полным фиаско - вернулся назад ещё и с долгами. Из первой привез 4000 евро, из второй - ноль, из третьей - "минус" и еле живой остался. Сейчас работает в Украине по своей квалификации - "инженер-строитель" и скажу вам честно: у парня - отца классно мальчишки возраста 6 лет - света в конце туннеля не видно совсем от слова "совсем". Еле-еле на покушать. Выручают родители, торгующие салом и свининой на рынке).
6. Чтобы чувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ в странах ЕС, надо уметь делать что-то человеческое и нужное человечеству.
Вот сын приятелей работает в Польше по специальности - папа был завязан на работе с Польшей и устроил сына в НИИ (!!!) - получает 10 000 злотых и очень приятно себя чувствует, но сказал, что КУПИТЬ КВАРТИРУ И НЕ МЕЧТАЕТ. 10 000 злотых в месяц - позволяют прекрасно себя чувствовать но не мечтать о квартире. Рад тому, что двое деток учатся в школе и в колледже.
Еще один приятель только что закончил курсы (удалено) языка - нашел работу по специальности в (удалено, столица одной из стран ЕС). В июне - как раз в эти дни - уже думал уволиться с БОЛЕЕ, ЧЕМ ПРЕСТИЖНОЙ работы в Украине и уже с 15 июня работать в (удалено, столица одной из стран ЕС). А тут случился коронавирус - и вы знаете - ПРИГЛАШАЮЩАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ФИРМА с мировым рейтингом КАК-ТО ВДРУГ ЗАМОЛЧАЛА.
"Трудно ей, понимаешь..." (слова из песни).
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