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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:28
akurt написав:
Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Не ну если очень постараться, то и в Турции можно найти по 47грн..., а так в среднем 20-30грн - на рынках дешевле.
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