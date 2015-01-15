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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:28
akurt написав:
Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...
Не ну если очень постараться, то и в Турции можно найти по 47грн..., а так в среднем 20-30грн - на рынках дешевле.
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ol_zy
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:05
Киевскую ветку нужно читать каждый день.
Каждый день интересные мысли от интересных людей.
Но сегодня реально шедевр... Этот текст уже копировали. Но рискну повторить...
Richi!
Richi написав:
За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
...
Пять баллов! Или 12 по нынешней шкале!
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akurt
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:20
akurt написав:
Киевскую ветку нужно читать каждый день.
Каждый день интересные мысли от интересных людей.
Но сегодня реально шедевр... Этот текст уже копировали. Но рискну повторить...
Richi!
Richi написав:
За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
...
Пять баллов! Или 12 по нынешней шкале!
Вы немного недочитали ибо он пишет о жизни на пенсии в другой стране, а не о работе и построении карьеры, и расхваливает при этом Болгарию
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48
Ну я прочитал именно это и именно это мне понравилось.
Кстати, реально ПРИЯТНО удивлен вашими точными емкими правильными постами на киевской ветке.
P.S. Про Болгарию пропускаю мимо ушей: я много раз был в Болгарии - писал уже не раз - на удивление нищая страна. Кому кажется, что в Украине плохо - проедьтесь по Болгарии.
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akurt
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