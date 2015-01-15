Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42

А как у злобных коварных мусульман?

Читаю с легким непониманием стоны и плачи о жутких заторах и пробках в родном Львове и в Киеве.Особенно плачут в Киеве - где-то там на улице Олени Теліги вроде знак "40" и всех ловят не по-децки. Особенно с новыми фотокамерами...Слава Богу, я не жил и не живу в Киеве и в пробку - для меня неожиданную - попал только раз и конечно не ожидал, что я на такси от Посольства Германии в Украине не попаду вовремя на поезд.Опоздал на поезд... даже на такси... Хотя имел большой запас времени...1. Разрешенная скорость в Анталии 70 км в час. Об этом постоянно напоминают знаки, установленные не сверху дороги, а слева на обочине.2. Есть некоторые автодороги в Анталии - в основном на ее северной части и на объездной, пронизывающей город, с очень необычным для нас знаком "" км в час. Именно вот так: 82. Я у турков спрашивал, почему 82, а не 80, или не 85 - никто не может ответить.Такой знак может быть как временный перед "летучим" постом дорожной полиции: ставят такой знак, ставят на дороге пластиковые "фишки", сужая полосу для контроля водителей. Что интересно, в таком месте НИКОГДА не останавливают авто с украинскими автономерами. Меня за последние 3 года ни разу не остановили, всегда махают: "Проезжайте!"3. За городом разрешенная скорость 110 км в час и постоянные напоминания о том, что работает радар. Дисциплинирует. Но нарушают. Я тоже. В прошлое воскресенье ехал по трассе Анталия-Алсу - Серик на горные водопады на спидометре было 130-140.Попал ли ты на камеры - можно проверить на сайте дорожной полиции.Меня в базе нарушителей на сегодня нет (там если вводится номер иностранного авто нужно поставить "птичку")4. С трудом припоминаю, где в Анталии нельзя припарковаться. Кроме центра самого самого - там нужно искать место в боковых улочках. Очень редко есть плата за парковку - обычно возле городской Налоговой или крупной гос. больницы. Под знаком "Остановка запрещена" нельзя парковаться - в 90% случаев увезут на штарфплощадку.На днях встречал объявление о том, что в центре Анталии поставили паркоматы - условия из серии "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ":, второй и далее до 12 часов парковки - 7 лир или 25 гривен за все 12 часов.Парковка на подземных паркингах супермаркетов всегда бесплатная. После 23-00 закрывается. на днях приятель загулял и пришел в 23-15 - не пустили , ехал на другой день забирать.5. Как организовано движение?Очень умные работы начались лет 5 назад - построена новая автодорога, дугой опоясывающая Анталию и прорезающую часть ее районов.Одна ее половина имеет виадуки на каждом перекрестке. Вся дорога имеет 2-3 полосы в каждом направлении. Разрешенная скорость - 82 км в час. Вот по ней мне очень быстро попадать аэропорт и в Консульство Украины в Анталии.6. Если мне нужно в центр - я еду сперва по бульвару Ататюрка - 3 полосы в каждом направлении.На этом участке есть перекрёстки со светофорами.Потом бульвар Ататюрка переходит в бульвар "100-летия" какого-то там события.Три полосы в каждом направлении и множество ПОДЗЕМНЫХ туннелей, то есть ни на одном перекрестке вы никак не задерживаетесь . Есть съезды в бок перед туннелями.7. Бывает ли затруднение траффика?Бывает: в час пик по бульвару Ататюрка бывают заняты все три полосы и движение замедленное.На объездной в час пик бывает затруднен трафик на перекрестке съезда с объездной на одну из центральных улиц - вот там просится новый виадук.х х хЧерез 20 минут выезжаю с приятелями из Украины - открыта автодорога на высоту 2 400 м к обсерватории. Это вообще то не автодорога с высоты 1900 м на вершину горы, а горнолыжная трасса, по которой мы катались с января по март. Сейчас проедем на внедорожнике...