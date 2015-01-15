Не ну если очень постараться, то и в Турции можно найти по 47грн..., а так в среднем 20-30грн - на рынках дешевле.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:05
Киевскую ветку нужно читать каждый день.
Каждый день интересные мысли от интересных людей.
Но сегодня реально шедевр... Этот текст уже копировали. Но рискну повторить...
Richi! Пять баллов! Или 12 по нынешней шкале!
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:20
Вы немного недочитали ибо он пишет о жизни на пенсии в другой стране, а не о работе и построении карьеры, и расхваливает при этом Болгарию
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48
Именно это мне очень понравилось.
Кстати, shapo, реально ПРИЯТНО удивлен вашими точными ёмкими правильными хорошими постами на киевской ветке.
P.S. Про Болгарию всегда пропускаю мимо ушей: я много раз был в Болгарии - писал уже не раз - на удивление нищая страна. Кому кажется, что в Украине плохо - проедьтесь по Болгарии.
Но на этой ветке один раз было несколько интересных публикаций - мало кто знает, что в Болгарии есть самом деле Программа приема зарубежных пенсионеров на житие без всяких условий. Причем украинский пенсионер в таком случае оформляет ВНЖ прямо в Посольстве в Киеве и едет на житие. Я в этом смысле понимаю политику Республики Болгария - проезжая ее транзитом, у меня всегда появлется ощущение, что страна или вымерла вообще или все выехали (член ЕС) именно в ЕС. Пусто так, что аж страшно... Контраст с соседями - Румынией и Турцией - невероятно разительный.
Додано: Суб 06 чер, 2020 22:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
таке питання до пана акурта,
так як Долярчик заспамив багато тем про те яке зло РРО,
а що там в Туреччині, як ідеш купуєш пучок петрушки на півліри на базарі,
продавець чек вибиває, чи розказує як тяжко йому жити,
5 дітей, жінка не працює, Ергодоган затуркав податками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:36
Ну, я не знаю, що таке "РРО" - тому не можу точно відповісти.
На базарі все продається за готівку без всяких чеків.
На базарі ніхто не розказує про 5 дітей або щось інше - тут базар - як шоу: кричать - зазивають до себе, фотографуються і посміхаються.
Зараз в супермаркетах та всюди розраховуюся смартфоном без картки банку - дуже зручно.
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42
О БЕДНОМ ВОДИТЕЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Читаю с легким непониманием стоны и плачи о жутких заторах и пробках в родном Львове и в Киеве.
Особенно плачут в Киеве - где-то там на улице Олени Теліги вроде знак "40" и всех ловят не по-децки. Особенно с новыми фотокамерами...
Слава Богу, я не жил и не живу в Киеве и в пробку - для меня неожиданную - попал только раз и конечно не ожидал, что я на такси от Посольства Германии в Украине не попаду вовремя на поезд.
Опоздал на поезд... даже на такси... Хотя имел большой запас времени...
А как у злобных коварных мусульман?
1. Разрешенная скорость в Анталии 70 км в час. Об этом постоянно напоминают знаки, установленные не сверху дороги, а слева на обочине.
2. Есть некоторые автодороги в Анталии - в основном на ее северной части и на объездной, пронизывающей город, с очень необычным для нас знаком "82" км в час. Именно вот так: 82. Я у турков спрашивал, почему 82, а не 80, или не 85 - никто не может ответить.
Знаков "30" или "40" не встречал нигде. Такой знак может быть как временный перед "летучим" постом дорожной полиции: ставят такой знак, ставят на дороге пластиковые "фишки", сужая полосу для контроля водителей. Что интересно, в таком месте НИКОГДА не останавливают авто с украинскими автономерами. Меня за последние 3 года ни разу не остановили, всегда махают: "Проезжайте!"
3. За городом разрешенная скорость 110 км в час и постоянные напоминания о том, что работает радар. Дисциплинирует. Но нарушают. Я тоже. В прошлое воскресенье ехал по трассе Анталия-Алсу - Серик на горные водопады на спидометре было 130-140.
Попал ли ты на камеры - можно проверить на сайте дорожной полиции.
Меня в базе нарушителей на сегодня нет (там если вводится номер иностранного авто нужно поставить "птичку")
4. С трудом припоминаю, где в Анталии нельзя припарковаться. Кроме центра самого самого - там нужно искать место в боковых улочках. Очень редко есть плата за парковку - обычно возле городской Налоговой или крупной гос. больницы. Под знаком "Остановка запрещена" нельзя парковаться - в 90% случаев увезут на штарфплощадку.
На днях встречал объявление о том, что в центре Анталии поставили паркоматы - условия из серии "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ": первый час - бесплатно, второй и далее до 12 часов парковки - 7 лир или 25 гривен за все 12 часов.
Парковка на подземных паркингах супермаркетов всегда бесплатная. После 23-00 закрывается. на днях приятель загулял и пришел в 23-15 - не пустили , ехал на другой день забирать.
5. Как организовано движение?
Очень умные работы начались лет 5 назад - построена новая автодорога, дугой опоясывающая Анталию и прорезающую часть ее районов.
Одна ее половина имеет виадуки на каждом перекрестке. Вся дорога имеет 2-3 полосы в каждом направлении. Разрешенная скорость - 82 км в час. Вот по ней мне очень быстро попадать аэропорт и в Консульство Украины в Анталии.
6. Если мне нужно в центр - я еду сперва по бульвару Ататюрка - 3 полосы в каждом направлении.
На этом участке есть перекрёстки со светофорами.
Потом бульвар Ататюрка переходит в бульвар "100-летия" какого-то там события.
Три полосы в каждом направлении и множество ПОДЗЕМНЫХ туннелей, то есть ни на одном перекрестке вы никак не задерживаетесь . Есть съезды в бок перед туннелями.
7. Бывает ли затруднение траффика?
Бывает: в час пик по бульвару Ататюрка бывают заняты все три полосы и движение замедленное.
На объездной в час пик бывает затруднен трафик на перекрестке съезда с объездной на одну из центральных улиц - вот там просится новый виадук.
х х х
Через 20 минут выезжаю с приятелями из Украины - открыта автодорога на высоту 2 400 м к обсерватории. Это вообще то не автодорога с высоты 1900 м на вершину горы, а горнолыжная трасса, по которой мы катались с января по март. Сейчас проедем на внедорожнике...
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:15
Мабуть, таки Долярчику було би добре в Турречині.
Але ні, не добре, не вистачить грошей.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 07 чер, 2020 18:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Аkurt,какие последние новости по "короне" в республике?? Страна Restart?? И подскажите пожалуйста,какой регион наиболее выделился по заболеванию,ну типа наших Львова и Черновцов..Каковы цифры заболевших по Анкаре,Каппадокии,ну и естественно соседям Анталии-Алании и Кемере??Cильно много заболевших было по этим регионам,или Стамбул безоговорочно в лидерах??Спасибо.
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