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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ніби-то й непогано, але при цінах в магазинах вже якось негарно...
Що ті 5000 гривень зараз... коли яблука по 47 гривень...

Не ну если очень постараться, то и в Турции можно найти по 47грн..., а так в среднем 20-30грн - на рынках дешевле.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:05

Киевскую ветку нужно читать каждый день.
Каждый день интересные мысли от интересных людей.
Но сегодня реально шедевр... Этот текст уже копировали. Но рискну повторить...
  Richi написав:За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
...

Richi! Пять баллов! Или 12 по нынешней шкале!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:20

  akurt написав:Киевскую ветку нужно читать каждый день.
Каждый день интересные мысли от интересных людей.
Но сегодня реально шедевр... Этот текст уже копировали. Но рискну повторить...
  Richi написав:За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
...

Richi! Пять баллов! Или 12 по нынешней шкале!

Вы немного недочитали ибо он пишет о жизни на пенсии в другой стране, а не о работе и построении карьеры, и расхваливает при этом Болгарию
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48

Именно это мне очень понравилось.
Кстати, shapo, реально ПРИЯТНО удивлен вашими точными ёмкими правильными хорошими постами на киевской ветке.

P.S. Про Болгарию всегда пропускаю мимо ушей: я много раз был в Болгарии - писал уже не раз - на удивление нищая страна. Кому кажется, что в Украине плохо - проедьтесь по Болгарии.
Но на этой ветке один раз было несколько интересных публикаций - мало кто знает, что в Болгарии есть самом деле Программа приема зарубежных пенсионеров на житие без всяких условий. Причем украинский пенсионер в таком случае оформляет ВНЖ прямо в Посольстве в Киеве и едет на житие. Я в этом смысле понимаю политику Республики Болгария - проезжая ее транзитом, у меня всегда появлется ощущение, что страна или вымерла вообще или все выехали (член ЕС) именно в ЕС. Пусто так, что аж страшно... Контраст с соседями - Румынией и Турцией - невероятно разительный.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

таке питання до пана акурта,
так як Долярчик заспамив багато тем про те яке зло РРО,
а що там в Туреччині, як ідеш купуєш пучок петрушки на півліри на базарі,
продавець чек вибиває, чи розказує як тяжко йому жити,
5 дітей, жінка не працює, Ергодоган затуркав податками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:36

Ну, я не знаю, що таке "РРО" - тому не можу точно відповісти.
На базарі все продається за готівку без всяких чеків.
На базарі ніхто не розказує про 5 дітей або щось інше - тут базар - як шоу: кричать - зазивають до себе, фотографуються і посміхаються.

Зараз в супермаркетах та всюди розраховуюся смартфоном без картки банку - дуже зручно.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42

О БЕДНОМ ВОДИТЕЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Читаю с легким непониманием стоны и плачи о жутких заторах и пробках в родном Львове и в Киеве.
Особенно плачут в Киеве - где-то там на улице Олени Теліги вроде знак "40" и всех ловят не по-децки. Особенно с новыми фотокамерами...
Слава Богу, я не жил и не живу в Киеве и в пробку - для меня неожиданную - попал только раз и конечно не ожидал, что я на такси от Посольства Германии в Украине не попаду вовремя на поезд.
Опоздал на поезд... даже на такси... Хотя имел большой запас времени...

А как у злобных коварных мусульман?

1. Разрешенная скорость в Анталии 70 км в час. Об этом постоянно напоминают знаки, установленные не сверху дороги, а слева на обочине.

2. Есть некоторые автодороги в Анталии - в основном на ее северной части и на объездной, пронизывающей город, с очень необычным для нас знаком "82" км в час. Именно вот так: 82. Я у турков спрашивал, почему 82, а не 80, или не 85 - никто не может ответить.
Знаков "30" или "40" не встречал нигде. Такой знак может быть как временный перед "летучим" постом дорожной полиции: ставят такой знак, ставят на дороге пластиковые "фишки", сужая полосу для контроля водителей. Что интересно, в таком месте НИКОГДА не останавливают авто с украинскими автономерами. Меня за последние 3 года ни разу не остановили, всегда махают: "Проезжайте!"

3. За городом разрешенная скорость 110 км в час и постоянные напоминания о том, что работает радар. Дисциплинирует. Но нарушают. Я тоже. В прошлое воскресенье ехал по трассе Анталия-Алсу - Серик на горные водопады на спидометре было 130-140.
Попал ли ты на камеры - можно проверить на сайте дорожной полиции.
Меня в базе нарушителей на сегодня нет (там если вводится номер иностранного авто нужно поставить "птичку")
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.js ... 396c74a6f7

4. С трудом припоминаю, где в Анталии нельзя припарковаться. Кроме центра самого самого - там нужно искать место в боковых улочках. Очень редко есть плата за парковку - обычно возле городской Налоговой или крупной гос. больницы. Под знаком "Остановка запрещена" нельзя парковаться - в 90% случаев увезут на штарфплощадку.
На днях встречал объявление о том, что в центре Анталии поставили паркоматы - условия из серии "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ": первый час - бесплатно, второй и далее до 12 часов парковки - 7 лир или 25 гривен за все 12 часов.
Парковка на подземных паркингах супермаркетов всегда бесплатная. После 23-00 закрывается. на днях приятель загулял и пришел в 23-15 - не пустили , ехал на другой день забирать.

5. Как организовано движение?
Очень умные работы начались лет 5 назад - построена новая автодорога, дугой опоясывающая Анталию и прорезающую часть ее районов.Зображення
Одна ее половина имеет виадуки на каждом перекрестке. Вся дорога имеет 2-3 полосы в каждом направлении. Разрешенная скорость - 82 км в час. Вот по ней мне очень быстро попадать аэропорт и в Консульство Украины в Анталии.

6. Если мне нужно в центр - я еду сперва по бульвару Ататюрка - 3 полосы в каждом направлении.
Зображення
На этом участке есть перекрёстки со светофорами.
Потом бульвар Ататюрка переходит в бульвар "100-летия" какого-то там события.
Три полосы в каждом направлении и множество ПОДЗЕМНЫХ туннелей, то есть ни на одном перекрестке вы никак не задерживаетесь . Есть съезды в бок перед туннелями.
Зображення

7. Бывает ли затруднение траффика?
Бывает: в час пик по бульвару Ататюрка бывают заняты все три полосы и движение замедленное.
На объездной в час пик бывает затруднен трафик на перекрестке съезда с объездной на одну из центральных улиц - вот там просится новый виадук.

х х х
Через 20 минут выезжаю с приятелями из Украины - открыта автодорога на высоту 2 400 м к обсерватории. Это вообще то не автодорога с высоты 1900 м на вершину горы, а горнолыжная трасса, по которой мы катались с января по март. Сейчас проедем на внедорожнике...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:15

  akurt написав:Ну, я не знаю, що таке "РРО" - тому не можу точно відповісти.
На базарі все продається за готівку без всяких чеків.
На базарі ніхто не розказує про 5 дітей або щось інше - тут базар - як шоу: кричать - зазивають до себе, фотографуються і посміхаються.

Зараз в супермаркетах та всюди розраховуюся смартфоном без картки банку - дуже зручно.

Мабуть, таки Долярчику було би добре в Турречині.
Але ні, не добре, не вистачить грошей.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Аkurt,какие последние новости по "короне" в республике?? Страна Restart?? И подскажите пожалуйста,какой регион наиболее выделился по заболеванию,ну типа наших Львова и Черновцов..Каковы цифры заболевших по Анкаре,Каппадокии,ну и естественно соседям Анталии-Алании и Кемере??Cильно много заболевших было по этим регионам,или Стамбул безоговорочно в лидерах??Спасибо.
osafly
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