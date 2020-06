Додано: Суб 06 чер, 2020 22:13

таке питання до пана акурта,

так як Долярчик заспамив багато тем про те яке зло РРО,

а що там в Туреччині, як ідеш купуєш пучок петрушки на півліри на базарі,

продавець чек вибиває, чи розказує як тяжко йому жити,

5 дітей, жінка не працює, Ергодоган затуркав податками?

