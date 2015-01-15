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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:15

Точные данные по Турции (напомню - население около 83 миллионов человек) сегодня обнародованы Министром здравоохранения:
- начало эпидемии - 11 марта 2020.
- всего выполнено 2 338 593 теста
- выявлено случаев заболевания 170 132
- количество умерших от коронавируса 4 692
- 93% умерших было в возрасте от 65 до 97 лет.
- только за один день сегодня было проведено 35 846 тестов.
- количество излечившихся 137 969.
Данные по регионам лень искать - были в инете с картой Турции.

Внутренние авиарейсы начали выполняться - вчера вечером в небе впервые за все время увидел взлетающий самолёт и очень удивился, что это такое летит...

На июнь во всех отелях - акционные цены. Планируем во вторник тремя авто украинской диаспоры выехать в Олимпус - отель с полупансионом - 800 гривен в сутки.
akurt
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