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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Аkurt,спасибо..Все не оставляю мыслей поехать..Я уже писал,как мне маршрут поломали и теперь на руках обратный билет из Анталии...а первый сегмент в другую страну-мне скасували.Pegasus сейчас,просто ох...ренел,цены подняли прямо на глазах из всех Украинских городов..Думаю,может стоит через Анкару залететь...Еще стоят более менее нормальные цены из Киева.Слышал что столица республики-большая деревня и село,но я там не был до сих пор.Мож загляну на пару дней,да так и пойду на юг плавно,через Каппадокию до Аланьи-Сиде-Анталии,а возможно и в Кемер с Олимпосом еще останется несколько дней заглянуть.Стремает только ситуация с короной,да нашим неадекватным правительством,творящим беспредел как по траспорту,так и с параличом всей страны в целом.Что с дэбилов взять??Надеюсь турки за июнь-июль улучшат ситуацию по этой болячке
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:08
Да цены на полеты с Украины я смотрел - по 300 долларов туда и обратно в июле, по 240 в сентябре. Дешевые ОБЫЧНЫЕ цены только с 5 ноября и далее до весны - там копейки - по 50 долларов. Отличные цены для горнолыжного отдыха - получаются авиабилеты туда и обратно по 105 кажется долларов.
Анкара старинный город, есть и что посмотреть:
- крепость Анкары
- перед ней старый город очень романтично и красиво
- перед крепостью слева есть уникальный этнографический музей (не работает в понедельник)
- недалеко от крепости - очень интересный необычный объект тюрьма-музей.
- дешевые отели.
- самый большой в Европе парк развлечений типа Диснейленда - но работают не все аттракционы.
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