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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Аkurt,спасибо..Все не оставляю мыслей поехать..Я уже писал,как мне маршрут поломали и теперь на руках обратный билет из Анталии...а первый сегмент в другую страну-мне скасували.Pegasus сейчас,просто ох...ренел,цены подняли прямо на глазах из всех Украинских городов..Думаю,может стоит через Анкару залететь...Еще стоят более менее нормальные цены из Киева.Слышал что столица республики-большая деревня и село,но я там не был до сих пор.Мож загляну на пару дней,да так и пойду на юг плавно,через Каппадокию до Аланьи-Сиде-Анталии,а возможно и в Кемер с Олимпосом еще останется несколько дней заглянуть.Стремает только ситуация с короной,да нашим неадекватным правительством,творящим беспредел как по траспорту,так и с параличом всей страны в целом.Что с дэбилов взять??Надеюсь турки за июнь-июль улучшат ситуацию по этой болячке
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:08
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 чер, 2020 08:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 чер, 2020 07:53
БЕДНОСТЬ - НЕ ПОРОК, А БОЛЬШОЕ СВИНСТВО
(из работы К. Маркса "Экономическо-философские рукописи", 1844)
Эпиграф:
С 13 июня турецкие банки вводят лимиты на минимальные суммы депозитов в долларах США и лимиты на минимальные сроки депозитов.
Например, сегодня Yapı Kredi Bank объявил, что НЕ будет открывать валютные счета на сумму менее 10 000 долларов США или эквивалентных курсов валют, открыть счет можно на срок в 3 месяца и выше.
Для справки: депозитные счета граждан в иностранной составляют 23,7 млрд. долларов США на срок 1 месяц и 87,8 млрд. долларов США на срок погашения 1-3 месяца.
Депозиты в иностранной валюте на срок более 3-х месяцев составляют 49 миллиардов долларов США.
Всего на валютных счетах граждан в банках числится около 146 000 000 000 (сто сорок шесть миллиардов) долларов США.
Вот уж злодей турецкий султан… довел граждан "до ручки"... затуркав податками...
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