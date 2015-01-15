Додано: Пон 08 чер, 2020 08:32

Что выбрать для отдыха? Кирилловку или Анталию?Вот пример организации пляжного отдыха в Анталии.Приглашает частный пляж L'arena BeachОтдых на двоих в течение дня - 40 лир или менее 160 гривен. В пакет входят 2 напитка.Отдых на двоих с завтраком (подается с 9-30 до 11-30) - 55 лир (примерно 210 гривен).В завтрак входит: сыр фета, сыр чеддер, черные оливки, зеленые оливки, мед, масло, выпечка, колбаса, салями, помидоры, огурцы, перец, хлеб и неограниченный чай в течение дня. Пляж песчаный.Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен."Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерноплощади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды.Здесь обеспечивается повышенный комфорт: лежаки, зонтики, дополнительный пресный душ, дополнительный по сравнению с бесплатными туалет, детская игровая зона, барная стойка. К лежаку Вы можете заказать легкий перекус и пиво. Обслуживает официант. Предоставляется интернет.Если вы предпочитаете отдыхать самостоятельно, то вот цены на пляжные принадлежности:- раскладные кресла (удобно нести то, что слева, на плече в чехле) - 43 лиры или 160 гривен.- пляжные тапочки для плавания в них: 20 лир иди 75 гривен- детские надувные круги в ассортименте - 8-20 лир (30-75 гривен, за 75 гривен - куре для взрослого).- очки для плавания 8-15 лир.- надувной матрац - 35 лир.- трубка+маска - 30 лир .- полотенце из микрофибры 85х130 см - 35 лир (120 гривен).