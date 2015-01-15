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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Аkurt,спасибо..Все не оставляю мыслей поехать..Я уже писал,как мне маршрут поломали и теперь на руках обратный билет из Анталии...а первый сегмент в другую страну-мне скасували.Pegasus сейчас,просто ох...ренел,цены подняли прямо на глазах из всех Украинских городов..Думаю,может стоит через Анкару залететь...Еще стоят более менее нормальные цены из Киева.Слышал что столица республики-большая деревня и село,но я там не был до сих пор.Мож загляну на пару дней,да так и пойду на юг плавно,через Каппадокию до Аланьи-Сиде-Анталии,а возможно и в Кемер с Олимпосом еще останется несколько дней заглянуть.Стремает только ситуация с короной,да нашим неадекватным правительством,творящим беспредел как по траспорту,так и с параличом всей страны в целом.Что с дэбилов взять??Надеюсь турки за июнь-июль улучшат ситуацию по этой болячке
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:08
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 чер, 2020 08:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 чер, 2020 07:53
БЕДНОСТЬ - НЕ ПОРОК, А БОЛЬШОЕ СВИНСТВО
(из работы К. Маркса "Экономическо-философские рукописи", 1844)
Эпиграф:
С 13 июня турецкие банки вводят лимиты на минимальные суммы депозитов в долларах США и лимиты на минимальные сроки депозитов.
Например, сегодня Yapı Kredi Bank объявил, что НЕ будет открывать валютные счета на сумму менее 10 000 долларов США или эквивалентных курсов валют, открыть счет можно на срок в 3 месяца и выше.
Для справки: депозитные счета граждан ТОЛЬКО в иностранной валюте составляют 23,7 млрд. долларов США на срок 1 месяц и 87,8 млрд. долларов США на срок погашения 1-3 месяца.
Депозиты в иностранной валюте на срок более 3-х месяцев составляют 49 миллиардов долларов США.
Всего на валютных счетах граждан в банках хранятся около 146 000 000 000 (сто сорок шесть миллиардов) долларов США.
Вот уж злодей турецкий султан… довел граждан "до ручки"... затуркав податками...
Источник:
Додано: Пон 08 чер, 2020 08:32
"РЕСТАРТ" В АНТАЛИИ: ПРАВДА И МИФЫ
Что выбрать для отдыха? Кирилловку или Анталию?
Вот пример организации пляжного отдыха в Анталии.
Приглашает частный пляж L'arena Beach
Отдых на двоих в течение дня - 40 лир или менее 160 гривен. В пакет входят 2 напитка.
Отдых на двоих с завтраком (подается с 9-30 до 11-30) - 55 лир (примерно 210 гривен).
В завтрак входит: сыр фета, сыр чеддер, черные оливки, зеленые оливки, мед, масло, выпечка, колбаса, салями, помидоры, огурцы, перец, хлеб и неограниченный чай в течение дня. Пляж песчаный.
Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен.
"Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерно 10% площади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды.
Здесь обеспечивается повышенный комфорт: лежаки, зонтики, дополнительный пресный душ, дополнительный по сравнению с бесплатными туалет, детская игровая зона, барная стойка. К лежаку Вы можете заказать легкий перекус и пиво. Обслуживает официант. Предоставляется интернет.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 чер, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Цікава інформація, виходить берегова лінія на 10% недоступна для проходу людей? Чи проходити там можна?
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:40
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:03
В Україну прийшло сонце і спека 30-32°С.
Тому необхідність отримати дозу жорсткої сонячної радіації в Туреччині - пропала.
Це вже можна зробити і вдома, в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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