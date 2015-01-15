Додано: Вів 09 чер, 2020 13:55

Киевская ветка не на шутку раскалилась - рыцари бьются мечами и защищаются щитами - что лучше: Кировоград, Одесса или Киев? А - может - Тернополь или Винница? Стоит ли ехать в Киев, чтобы зарабатывать 10 000 гривен, чтобы хватало на аренду квартиры и больше ни на что?

А как жить бедному лендлорду, если злобный арендатор вместо 10 000 гривен в месяц+коммуналка выпрашивает скидку в 10%??? Это же вообще грабеж лендлорда!



Попробую разрядить обстановку...



На YouTube случайно "наткнулся" на неплохое видео об Анталии.

На что стоит обратить внимание:

а) показан знаменитый пляж Konyaalti - насколько мне известно - самый длинный и благоустроенный пляж на всем побережье Средиземного моря. Длина пляжа только в районе жилой застройки - 9 км. Левее него за торговым портом еще пляж Sarisu ("Пляж под соснами") - еще 1,5 км.

б) показана Набережная Konyaalti - открыта после реконструкции в июне 2019. Во время реконструкции только деревьев и кустарников было высажено 54 000 штук, более всего меня удивляют гигантские пальмы и 300-х летние оливковые деревья. Новинка сезона: конная полиция (очень красиво и очень строго, так и кажется, что нерадивого гуляку наградит нагайкой) и стойки для обслуживания собаководов - кульки для сбора продуктов жизнедеятельности и боксы для утилизации. Здесь же парк для выгула собак, фонтаны, детские площадки и спортивные поля (все бесплатно).

в) хорошо показаны районы Анталии - это все южная часть города, съёмка ведётся от центра (он на возвышенности, и в центре нет пляжа, обрывистый берег).





На что стоит обратить внимание:

1) 00:25 микрорайон Uncali - один из наиболее похожих на районы европейских городов, очень престижный район, квартиры "2+1" - по цене от 110 000 долларов. Вот где я себе куплю следующую квартиру - так это здесь. Аренда квартир "2+1" в этом микрорайоне от 3 500 лир (500 долларов) в месяц при аренде на 1 год. Это считается очень дорого. Квартплата здесь в комплексах не менее 250 лир (1000 гривен в месяц). До моря 3000 - 3500 м. Конечно, за 500 долларов Вы можете легко снять "трешку" на улице Анны Ахматовой в Киеве, но мне туда не надо...



2) 00:31 - микрорайон Liman - престижный район, квартиры на первой линии к морю - от 300 000 долларов. Дома постройки 5-10 лет назад. Есть несколько новостроек на второй линии по цене невероятной: "2+1" - от 300 000 долларов, считаю, что цена неоправданно завышена, "понты".



3) 00:35 - мой микрорайон Hurma - на мой взгляд самое оптимальное соотношение цена-качество, квартиры "2+1" в цене от 550 000 лир (1 доллар=6,9 лиры), "1+1" от 330 000 лир. Развитая инфраструктура, отличный автодороги, быстрый удобный выезд на Камер и в сторону Стамбула, а также в горы, что для меня еще важнее. До моря примерно 1800 м. На противоположной стороне от моря на краю микрорайона - природный водопад с местами для отдыха.



4) 00:44 - прогулка по набережной пляжа Konyaalti - именного здесь я почти каждый вечер делаю пробежку по резиновым беговым дорожкам или катаюсь на велосипеде по велодорожкам. Именно сюда - в центральную часть пляжа (в районе Лимана как правило много людей) и прихожу пешком (примерно 25-30 минут) или приезжаю на авто. Парковка бесплатная.



5) 01:40 - рынок. Тут есть особенность - не покупатель приходит на рынок, а рынок приходит к покупателю - в каждом микрорайоне за счет муниципалитета построен крытый рынок - 1 раз в неделю все торговцы из округи выставляют товар. 6 дней в неделю - бесплатная крытая парковка.



6) 02:21 - один из знаменитых перекрестков - его называют "Матрёшка" - хитрые россияне поставили возле фонтана свои матрешки в человеческий рост - название получило популярность и если кто-то хочет с кем-то встретиться, то даже турки говорят "Матрьошка". Справа на перекрестке виден комплекс банкоматов под оранжевой крышей - интересная особенность: кроме того, что банкоматы встречаются в разных местах, тут есть такие комплексы, где собраны банкоматы не менее 10-ти банков: иногда очень удобно. Рядом удобная парковка. Здесь же вы можете купить билетик ГОСУДАРСТВЕННОЙ лотереи - есть билеты "мгновенные" по 2 лиры и есть билеты по 7,5 лир (розыгрыш раз в 10 дней). Лотерея без обмана. Выигрыш 100%. Хи-хи...



7) 02:30 - все равно, что вы едете ко мне в гости - бульвар "Hurma" - пересекает весь микрорайон. Очень хорошие супермаркеты, выезд в горы и к водопадам. Выезд на огромную авторазвязку в сторону моря и в сторону Кемера и аэропорта Анталии.



8 ) 02:43 - самый большой в Европе аквариум.



9) 03:00 - подвесная канатная дорога, которая идет от пляжа Сарысу на вершину холма в 650 м. Именно со стороны кабин на видео видны районы и Лиман, и Хурма. Наверху невероятный горный воздух и невероятно дешевые по ценам кафе с видом на море - собственность муниципалитета (потому все дешево); подъем туда и обратно стоит 15 лир или менее 60 гривен. Дети бесплатно.



10) 03:15 - вообще уникальное место - Beach Park в начале пляжа Коньяалты - почти весь парк - природный лес из деревьев Эвкалипта, в парке бесплатная парковка прямо под эвкалиптовыми деревьями, выход к морю по зеленым газонам и дорожкам. 50% мест парковок вдоль кафе - платные. Тут же очень не дешевые кафе. Концертный зал. Всё находится ниже отеля 5 звезд, принадлежащего одному простому украинскому гражданину с именем на букву Р и фамилией на букву А. Отсюда есть бесплатный обзорный лифт к владению того, у кого фамилия на букву А и имя на букву Р.



11) 03:33 - вы можете совершенно бесплатно и свободно размещаться как на этом чудесном пляже, так и на зеленом газоне вблизи. Одно условие: пикники с мангалами не проводить. Запрещено. Велосипедные дорожки и площадки для скейтбордистов. Прокат велосипедов.



Сейчас в Анталии +26, тихо и солнечно. Вода в море +22...+23.