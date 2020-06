Додано: Вів 09 чер, 2020 18:18

Эпилог

Сейчас я в Испании. Моя жизнь куда скромнее, дешевле и проще, здесь просто невозможен киевский пафос. И, если честно, мне живется спокойнее и жизнерадостнее.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

