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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:32

"РЕСТАРТ" В АНТАЛИИ: ПРАВДА И МИФЫ

Что выбрать для отдыха? Кирилловку или Анталию?
Вот пример организации пляжного отдыха в Анталии.
Приглашает частный пляж L'arena Beach
Зображення
Отдых на двоих в течение дня - 40 лир или менее 160 гривен. В пакет входят 2 напитка.
Отдых на двоих с завтраком (подается с 9-30 до 11-30) - 55 лир (примерно 210 гривен).
В завтрак входит: сыр фета, сыр чеддер, черные оливки, зеленые оливки, мед, масло, выпечка, колбаса, салями, помидоры, огурцы, перец, хлеб и неограниченный чай в течение дня. Пляж песчаный.
Зображення

Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен.
"Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерно 10% площади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды.
Здесь обеспечивается повышенный комфорт: лежаки, зонтики, дополнительный пресный душ, дополнительный по сравнению с бесплатными туалет, детская игровая зона, барная стойка. К лежаку Вы можете заказать легкий перекус и пиво. Обслуживает официант. Предоставляется интернет.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 чер, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен.
"Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерно 10% площади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды.

Цікава інформація, виходить берегова лінія на 10% недоступна для проходу людей? Чи проходити там можна?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:40

Проходити вільно можна хоч між рядами, хоч вздовж моря, хоч користуватися душем.
Ніяких парканів або огорож немає. Ніхто ні за ким не ганяється. Парковка безкоштовна.
Пляжі дуже широкі - орендарі кафе займають частину ділянки пляжу навпроти кафе.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:55

Киевская ветка не на шутку раскалилась - рыцари бьются мечами и защищаются щитами - что лучше: Кировоград, Одесса или Киев? А - может - Тернополь или Винница? Стоит ли ехать в Киев, чтобы зарабатывать 10 000 гривен, чтобы хватало на аренду квартиры и больше ни на что?
А как жить бедному лендлорду, если злобный арендатор вместо 10 000 гривен в месяц+коммуналка выпрашивает скидку в 10%??? Это же вообще грабеж лендлорда!

Попробую разрядить обстановку...

На YouTube случайно "наткнулся" на неплохое видео об Анталии.
На что стоит обратить внимание:
а) показан знаменитый пляж Konyaalti - насколько мне известно - самый длинный и благоустроенный пляж на всем побережье Средиземного моря. Длина пляжа только в районе жилой застройки - 9 км. Левее него за торговым портом еще пляж Sarisu ("Пляж под соснами") - еще 1,5 км.
б) показана Набережная Konyaalti - открыта после реконструкции в июне 2019. Во время реконструкции только деревьев и кустарников было высажено 54 000 штук, более всего меня удивляют гигантские пальмы и 300-х летние оливковые деревья. Новинка сезона: конная полиция (очень красиво и очень строго, так и кажется, что нерадивого гуляку наградит нагайкой) и стойки для обслуживания собаководов - кульки для сбора продуктов жизнедеятельности и боксы для утилизации. Здесь же парк для выгула собак, фонтаны, детские площадки и спортивные поля (все бесплатно).
в) хорошо показаны районы Анталии - это все южная часть города, съёмка ведётся от центра (он на возвышенности, и в центре нет пляжа, обрывистый берег).


На что стоит обратить внимание:
1) 00:25 микрорайон Uncali - один из наиболее похожих на районы европейских городов, очень престижный район, квартиры "2+1" - по цене от 110 000 долларов. Вот где я себе куплю следующую квартиру - так это здесь. Аренда квартир "2+1" в этом микрорайоне от 3 500 лир (500 долларов) в месяц при аренде на 1 год. Это считается очень дорого. Квартплата здесь в комплексах не менее 250 лир (1000 гривен в месяц). До моря 3000 - 3500 м. Конечно, за 500 долларов Вы можете легко снять "трешку" на улице Анны Ахматовой в Киеве, но мне туда не надо...

2) 00:31 - микрорайон Liman - престижный район, квартиры на первой линии к морю - от 300 000 долларов. Дома постройки 5-10 лет назад. Есть несколько новостроек на второй линии по цене невероятной: "2+1" - от 300 000 долларов, считаю, что цена неоправданно завышена, "понты".

3) 00:35 - мой микрорайон Hurma - на мой взгляд самое оптимальное соотношение цена-качество, квартиры "2+1" в цене от 550 000 лир (1 доллар=6,9 лиры), "1+1" от 330 000 лир. Развитая инфраструктура, отличный автодороги, быстрый удобный выезд на Камер и в сторону Стамбула, а также в горы, что для меня еще важнее. До моря примерно 1800 м. На противоположной стороне от моря на краю микрорайона - природный водопад с местами для отдыха.

4) 00:44 - прогулка по набережной пляжа Konyaalti - именного здесь я почти каждый вечер делаю пробежку по резиновым беговым дорожкам или катаюсь на велосипеде по велодорожкам. Именно сюда - в центральную часть пляжа (в районе Лимана как правило много людей) и прихожу пешком (примерно 25-30 минут) или приезжаю на авто. Парковка бесплатная.

5) 01:40 - рынок. Тут есть особенность - не покупатель приходит на рынок, а рынок приходит к покупателю - в каждом микрорайоне за счет муниципалитета построен крытый рынок - 1 раз в неделю все торговцы из округи выставляют товар. 6 дней в неделю - бесплатная крытая парковка.

6) 02:21 - один из знаменитых перекрестков - его называют "Матрёшка" - хитрые россияне поставили возле фонтана свои матрешки в человеческий рост - название получило популярность и если кто-то хочет с кем-то встретиться, то даже турки говорят "Матрьошка". Справа на перекрестке виден комплекс банкоматов под оранжевой крышей - интересная особенность: кроме того, что банкоматы встречаются в разных местах, тут есть такие комплексы, где собраны банкоматы не менее 10-ти банков: иногда очень удобно. Рядом удобная парковка. Здесь же вы можете купить билетик ГОСУДАРСТВЕННОЙ лотереи - есть билеты "мгновенные" по 2 лиры и есть билеты по 7,5 лир (розыгрыш раз в 10 дней). Лотерея без обмана. Выигрыш 100%. Хи-хи...

7) 02:30 - все равно, что вы едете ко мне в гости - бульвар "Hurma" - пересекает весь микрорайон. Очень хорошие супермаркеты, выезд в горы и к водопадам. Выезд на огромную авторазвязку в сторону моря и в сторону Кемера и аэропорта Анталии.

8 ) 02:43 - самый большой в Европе аквариум.

9) 03:00 - подвесная канатная дорога, которая идет от пляжа Сарысу на вершину холма в 650 м. Именно со стороны кабин на видео видны районы и Лиман, и Хурма. Наверху невероятный горный воздух и невероятно дешевые по ценам кафе с видом на море - собственность муниципалитета (потому все дешево); подъем туда и обратно стоит 15 лир или менее 60 гривен. Дети бесплатно.

10) 03:15 - вообще уникальное место - Beach Park в начале пляжа Коньяалты - почти весь парк - природный лес из деревьев Эвкалипта, в парке бесплатная парковка прямо под эвкалиптовыми деревьями, выход к морю по зеленым газонам и дорожкам. 50% мест парковок вдоль кафе - платные. Тут же очень не дешевые кафе. Концертный зал. Всё находится ниже отеля 5 звезд, принадлежащего одному простому украинскому гражданину с именем на букву Р и фамилией на букву А. Отсюда есть бесплатный обзорный лифт к владению того, у кого фамилия на букву А и имя на букву Р.

11) 03:33 - вы можете совершенно бесплатно и свободно размещаться как на этом чудесном пляже, так и на зеленом газоне вблизи. Одно условие: пикники с мангалами не проводить. Запрещено. Велосипедные дорожки и площадки для скейтбордистов. Прокат велосипедов.

Сейчас в Анталии +26, тихо и солнечно. Вода в море +22...+23.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://dou.ua/forums/topic/30756/
Эпилог
Сейчас я в Испании. Моя жизнь куда скромнее, дешевле и проще, здесь просто невозможен киевский пафос. И, если честно, мне живется спокойнее и жизнерадостнее.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:48

Там ЭПИЛОГ вообще-то другой (цитирую):
"Во всей этой истории (Попытка жить в Канаде - примечание моё) я поняла о себе две вещи:
1. Если мне действительно надо, я сделаю по-любому.
Когда мне идея/окружение в кайф — у меня больше сил и энергии работать, совершать, находить варианты и возможности. Качество жизни и самоощущение становится выше.
2. Жизнь слишком короткая, чтобы даже три года жить ради паспорта там, где тебя не прет, нет энергии."
Хорошие слова... В принципе, история обычная: ТАМ (Канада, США) НЕ ВСЕ МОГУТ СЕБЯ НАЙТИ. ТРУДНО ЭТО...

Ровно год назад в Сакраменто (Калифорния) - начал жить и работать мой бывший подчиненный, который выиграл ГринКард Лоттери - в Украине был директором двух фирм.
А "тут" крутится "как белка в колесе" - написал на днях, что за год исколесил водителем-дальнобойщиком такое расстояние, что можно ровно ТРИ раза (!!!) обогнуть весь Земной шар.
Так что автор текста по ссылке выше права: ".. работать, совершать, находить варианты и возможности"...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Канаді напряжно,
В Іспанії рослабон,
І там зле,
І сям не добре.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:11

Хі-хі... так і є... Ви маєте рацію...
Є ж прислів"я: "Бідному жениться - і дня мало"...
Про Канаду знову: донька приятелів (дядько її мешкає у Дніпрі) закінчила універ у Парижі - здається навіть Сорбонна...
РОБОТУ У ФРАНЦІЇ НЕ ЗНАЙШЛА (!!!).
Знайшла у Канаді. В неї хлопець гарний - Жан звуть - справжній француз - разом пили український коньяк - він з нею приїздив до України. Так ось він з нею в Канаду не полетів - реально крутив пальцем біля скроні...
Що Ви думаєте - попрацювала там рік і повернулася до Жана. Так що я історією тієї дівчини, що не знайшла себе у Канаді, не здивований...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:48

  flyman написав:В Канаді напряжно,
В Іспанії рослабон,
І там зле,
І сям не добре.

Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:07

Мне там понравилось:
"У 30-летней Натальи Шабини из города Лубны Полтавской области необычная история. После окончания вуза в Киеве она работала на ресепшене в редакции газеты, писала статьи о культуре, а потом решила стать программистом и переехать в Европу."
Блеск!

Мне это напомнило рассказ родственника:
"Поскольку повар кафе заболел, то готовить гамбургеры поручили охраннику Пете, он так хорошо работал, что успевал выгуливать собаку хозяйки" (быль реальная).
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