Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Что выбрать для отдыха? Кирилловку или Анталию? Вот пример организации пляжного отдыха в Анталии. Приглашает частный пляж L'arena Beach Отдых на двоих в течение дня - 40 лир или менее 160 гривен. В пакет входят 2 напитка. Отдых на двоих с завтраком (подается с 9-30 до 11-30) - 55 лир (примерно 210 гривен). В завтрак входит: сыр фета, сыр чеддер, черные оливки, зеленые оливки, мед, масло, выпечка, колбаса, салями, помидоры, огурцы, перец, хлеб и неограниченный чай в течение дня. Пляж песчаный.
Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен. "Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерно 10% площади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды. Здесь обеспечивается повышенный комфорт: лежаки, зонтики, дополнительный пресный душ, дополнительный по сравнению с бесплатными туалет, детская игровая зона, барная стойка. К лежаку Вы можете заказать легкий перекус и пиво. Обслуживает официант. Предоставляется интернет.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 чер, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Аренда двоих лежаков с мягким матрацем и одноразовым чехлом+зонт на двоих на частных участках пляжей Коньяалты в Анталии - 50 лир или примерно 200 гривен. "Частные пляжи" (части пляжей, взятые в аренду у муниципалитета) занимают примерно 10% площади пляжей Коньяалты. Обычная практика: частное лицо берет в аренду кафе (здание находится на набережной, построено по заказу муниципалитета, принадлежит муниципалитету) и арендует территорию пляжа ПЕРЕД кафе - от набережной до воды.
Цікава інформація, виходить берегова лінія на 10% недоступна для проходу людей? Чи проходити там можна?
Проходити вільно можна хоч між рядами, хоч вздовж моря, хоч користуватися душем. Ніяких парканів або огорож немає. Ніхто ні за ким не ганяється. Парковка безкоштовна. Пляжі дуже широкі - орендарі кафе займають частину ділянки пляжу навпроти кафе.
Киевская ветка не на шутку раскалилась - рыцари бьются мечами и защищаются щитами - что лучше: Кировоград, Одесса или Киев? А - может - Тернополь или Винница?Стоит ли ехать в Киев, чтобы зарабатывать 10 000 гривен, чтобы хватало на аренду квартиры и больше ни на что? А как жить бедному лендлорду, если злобный арендатор вместо 10 000 гривен в месяц+коммуналка выпрашивает скидку в 10%??? Это же вообще грабеж лендлорда!
Попробую разрядить обстановку...
На YouTube случайно "наткнулся" на неплохое видео об Анталии. На что стоит обратить внимание: а) показан знаменитый пляж Konyaalti - насколько мне известно - самый длинный и благоустроенный пляж на всем побережье Средиземного моря. Длина пляжа только в районе жилой застройки - 9 км. Левее него за торговым портом еще пляж Sarisu ("Пляж под соснами") - еще 1,5 км. б) показана Набережная Konyaalti - открыта после реконструкции в июне 2019. Во время реконструкции только деревьев и кустарников было высажено 54 000 штук, более всего меня удивляют гигантские пальмы и 300-х летние оливковые деревья. Новинка сезона: конная полиция (очень красиво и очень строго, так и кажется, что нерадивого гуляку наградит нагайкой) и стойки для обслуживания собаководов - кульки для сбора продуктов жизнедеятельности и боксы для утилизации. Здесь же парк для выгула собак, фонтаны, детские площадки и спортивные поля (все бесплатно). в) хорошо показаны районы Анталии - это все южная часть города, съёмка ведётся от центра (он на возвышенности, и в центре нет пляжа, обрывистый берег).
На что стоит обратить внимание: 1) 00:25 микрорайон Uncali - один из наиболее похожих на районы европейских городов, очень престижный район, квартиры "2+1" - по цене от 110 000 долларов. Вот где я себе куплю следующую квартиру - так это здесь. Аренда квартир "2+1" в этом микрорайоне от 3 500 лир (500 долларов) в месяц при аренде на 1 год. Это считается очень дорого. Квартплата здесь в комплексах не менее 250 лир (1000 гривен в месяц). До моря 3000 - 3500 м. Конечно, за 500 долларов Вы можете легко снять "трешку" на улице Анны Ахматовой в Киеве, но мне туда не надо...
2) 00:31 - микрорайон Liman - престижный район, квартиры на первой линии к морю - от 300 000 долларов. Дома постройки 5-10 лет назад. Есть несколько новостроек на второй линии по цене невероятной: "2+1" - от 300 000 долларов, считаю, что цена неоправданно завышена, "понты".
3) 00:35 - мой микрорайон Hurma - на мой взгляд самое оптимальное соотношение цена-качество, квартиры "2+1" в цене от 550 000 лир (1 доллар=6,9 лиры), "1+1" от 330 000 лир. Развитая инфраструктура, отличный автодороги, быстрый удобный выезд на Камер и в сторону Стамбула, а также в горы, что для меня еще важнее. До моря примерно 1800 м. На противоположной стороне от моря на краю микрорайона - природный водопад с местами для отдыха.
4) 00:44 - прогулка по набережной пляжа Konyaalti - именного здесь я почти каждый вечер делаю пробежку по резиновым беговым дорожкам или катаюсь на велосипеде по велодорожкам. Именно сюда - в центральную часть пляжа (в районе Лимана как правило много людей) и прихожу пешком (примерно 25-30 минут) или приезжаю на авто. Парковка бесплатная.
5) 01:40 - рынок. Тут есть особенность - не покупатель приходит на рынок, а рынок приходит к покупателю - в каждом микрорайоне за счет муниципалитета построен крытый рынок - 1 раз в неделю все торговцы из округи выставляют товар. 6 дней в неделю - бесплатная крытая парковка.
6) 02:21 - один из знаменитых перекрестков - его называют "Матрёшка" - хитрые россияне поставили возле фонтана свои матрешки в человеческий рост - название получило популярность и если кто-то хочет с кем-то встретиться, то даже турки говорят "Матрьошка". Справа на перекрестке виден комплекс банкоматов под оранжевой крышей - интересная особенность: кроме того, что банкоматы встречаются в разных местах, тут есть такие комплексы, где собраны банкоматы не менее 10-ти банков: иногда очень удобно. Рядом удобная парковка. Здесь же вы можете купить билетик ГОСУДАРСТВЕННОЙ лотереи - есть билеты "мгновенные" по 2 лиры и есть билеты по 7,5 лир (розыгрыш раз в 10 дней). Лотерея без обмана. Выигрыш 100%. Хи-хи...
7) 02:30 - все равно, что вы едете ко мне в гости - бульвар "Hurma" - пересекает весь микрорайон. Очень хорошие супермаркеты, выезд в горы и к водопадам. Выезд на огромную авторазвязку в сторону моря и в сторону Кемера и аэропорта Анталии.
8 ) 02:43 - самый большой в Европе аквариум.
9) 03:00 - подвесная канатная дорога, которая идет от пляжа Сарысу на вершину холма в 650 м. Именно со стороны кабин на видео видны районы и Лиман, и Хурма. Наверху невероятный горный воздух и невероятно дешевые по ценам кафе с видом на море - собственность муниципалитета (потому все дешево); подъем туда и обратно стоит 15 лир или менее 60 гривен. Дети бесплатно.
10) 03:15 - вообще уникальное место - Beach Park в начале пляжа Коньяалты - почти весь парк - природный лес из деревьев Эвкалипта, в парке бесплатная парковка прямо под эвкалиптовыми деревьями, выход к морю по зеленым газонам и дорожкам. 50% мест парковок вдоль кафе - платные. Тут же очень не дешевые кафе. Концертный зал. Всё находится ниже отеля 5 звезд, принадлежащего одному простому украинскому гражданину с именем на букву Р и фамилией на букву А. Отсюда есть бесплатный обзорный лифт к владению того, у кого фамилия на букву А и имя на букву Р.
11) 03:33 - вы можете совершенно бесплатно и свободно размещаться как на этом чудесном пляже, так и на зеленом газоне вблизи. Одно условие: пикники с мангалами не проводить. Запрещено. Велосипедные дорожки и площадки для скейтбордистов. Прокат велосипедов.
Сейчас в Анталии +26, тихо и солнечно. Вода в море +22...+23.
Там ЭПИЛОГ вообще-то другой (цитирую): "Во всей этой истории (Попытка жить в Канаде - примечание моё) я поняла о себе две вещи: 1. Если мне действительно надо, я сделаю по-любому. Когда мне идея/окружение в кайф — у меня больше сил и энергии работать, совершать, находить варианты и возможности.Качество жизни и самоощущение становится выше. 2. Жизнь слишком короткая, чтобы даже три года жить ради паспорта там, где тебя не прет, нет энергии." Хорошие слова... В принципе, история обычная: ТАМ (Канада, США) НЕ ВСЕ МОГУТ СЕБЯ НАЙТИ. ТРУДНО ЭТО...
Ровно год назад в Сакраменто (Калифорния) - начал жить и работать мой бывший подчиненный, который выиграл ГринКард Лоттери - в Украине был директором двух фирм. А "тут" крутится "как белка в колесе" - написал на днях, что за год исколесил водителем-дальнобойщиком такое расстояние, что можно ровно ТРИ раза (!!!) обогнуть весь Земной шар. Так что автор текста по ссылке выше права: ".. работать, совершать, находить варианты и возможности"...
Хі-хі... так і є... Ви маєте рацію... Є ж прислів"я: "Бідному жениться - і дня мало"... Про Канаду знову: донька приятелів (дядько її мешкає у Дніпрі) закінчила універ у Парижі - здається навіть Сорбонна... РОБОТУ У ФРАНЦІЇ НЕ ЗНАЙШЛА (!!!). Знайшла у Канаді. В неї хлопець гарний - Жан звуть - справжній француз - разом пили український коньяк - він з нею приїздив до України. Так ось він з нею в Канаду не полетів - реально крутив пальцем біля скроні... Що Ви думаєте - попрацювала там рік і повернулася до Жана. Так що я історією тієї дівчини, що не знайшла себе у Канаді, не здивований...
Мне там понравилось: "У 30-летней Натальи Шабини из города Лубны Полтавской области необычная история. После окончания вуза в Киеве она работала на ресепшене в редакции газеты, писала статьи о культуре, а потом решила стать программистом и переехать в Европу." Блеск!
Мне это напомнило рассказ родственника: "Поскольку повар кафе заболел, то готовить гамбургеры поручили охраннику Пете, он так хорошо работал, что успевал выгуливать собаку хозяйки" (быль реальная).