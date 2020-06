Додано: Вів 09 чер, 2020 23:25

BIGor написав: flyman написав: В Канаді напряжно,

В Іспанії рослабон,

І там зле,

Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.

Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше.

Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі?

Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше.

Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі?

От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

