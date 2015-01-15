RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:25

  BIGor написав:
  flyman написав:В Канаді напряжно,
В Іспанії рослабон,
І там зле,
І сям не добре.

Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.

Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше.
Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі?
От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:01

"Розумну річ приємно й слухать" (мій дід Петро Сергійович, він з Полтавщини).

х х х
Новини для подорожуючих: з 15 червня Туреччина відновлює допуск на свою територію мешканців Європи, а з 1 липня - України.
По прибуттю іноземця будуть вимірювати температуру, якшо вона виявиться вищою за 38 градусів - будуть робити тест на Коронавірус. Результат - через 2-3 години.
Тому зараз авіакомпанія Пегасус почала продавати авіаквитки з пересадкою в Стамбулі із проміжком в 4-4,5 годин.

х х х
В червні в Туреччині небувалий рай: готелі - самі престижні - по 130 лір (близько 20 ойро) за добу на двох ще й із сніданком. Деякі готелі на своїх сайтах навіть ціну не пишуть - просять дзвонити.
В деякі подзвониш - називають ціну, навіть нижче за оприлюднену на сайті.
Завтра зранку трьома автівками група "наших" виїжджає на триденний відпочинок в історичний та природний рай в знаменитому Олімпусі. На сайті вказана ціна по 115-155 лір з людини за напівпансіон, а телефоном - 100 лір (менше 400 гривень).
https://www.tatilsepeti.com/salinas-wooden-houses

Форумчанам рекомендував би звернути увагу на готелі в Бодрумі:
- по-перше відкривають авіарейс Київ-Бодрум.
- готелі за смішними цінами на першій лінії... 200 лір - менше 800 гривень готель 4 зірки... номер на двох із сніданком...
Правда, така ціна тільки до 30 червня...
https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 чер, 2020 07:29, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4223
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:20

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:В Канаді напряжно,
В Іспанії рослабон,
І там зле,
І сям не добре.

Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.

Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше.
Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі?
От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.

Турки пострижуть оленів.
Не завтра, і не через місяць.
Але пострижуть і побриють. Про механізм - я вже писав. Питання часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21466
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:23

  akurt написав:Хі-хі... так і є... Ви маєте рацію...
Є ж прислів"я: "Бідному жениться - і дня мало"...
Про Канаду знову: донька приятелів (дядько її мешкає у Дніпрі) закінчила універ у Парижі - здається навіть Сорбонна...
РОБОТУ У ФРАНЦІЇ НЕ ЗНАЙШЛА (!!!).
Знайшла у Канаді. В неї хлопець гарний - Жан звуть - справжній француз - разом пили український коньяк - він з нею приїздив до України. Так ось він з нею в Канаду не полетів - реально крутив пальцем біля скроні...
Що Ви думаєте - попрацювала там рік і повернулася до Жана. Так що я історією тієї дівчини, що не знайшла себе у Канаді, не здивований...


Проте в Туреччині роботу ніхто ще не знайшов)))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21466
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 623624625626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 514, 515, 516
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5155 554674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 20:00
Козак-характерник
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 78, 79, 80
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
793 90627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 18:17
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.