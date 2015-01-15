Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Канаді напряжно, В Іспанії рослабон, І там зле, І сям не добре.
Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.
Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше. Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі? От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
"Розумну річ приємно й слухать" (мій дід Петро Сергійович, він з Полтавщини).
х х х Новини для подорожуючих: з 15 червня Туреччина відновлює допуск на свою територію мешканців Європи, а з 1 липня - України. По прибуттю іноземця будуть вимірювати температуру, якшо вона виявиться вищою за 38 градусів - будуть робити тест на Коронавірус. Результат - через 2-3 години. Тому зараз авіакомпанія Пегасус почала продавати авіаквитки з пересадкою в Стамбулі із проміжком в 4-4,5 годин.
х х х В червні в Туреччині небувалий рай: готелі - самі престижні - по 130 лір (близько 20 ойро) за добу на двох ще й із сніданком. Деякі готелі на своїх сайтах навіть ціну не пишуть - просять дзвонити. В деякі подзвониш - називають ціну, навіть нижче за оприлюднену на сайті. Завтра зранку трьома автівками група "наших" виїжджає на триденний відпочинок в історичний та природний рай в знаменитому Олімпусі. На сайті вказана ціна по 115-155 лір з людини за напівпансіон, а телефоном - 100 лір (менше 400 гривень). https://www.tatilsepeti.com/salinas-wooden-houses
Форумчанам рекомендував би звернути увагу на готелі в Бодрумі: - по-перше відкривають авіарейс Київ-Бодрум. - готелі за смішними цінами на першій лінії... 200 лір - менше 800 гривень готель 4 зірки... номер на двох із сніданком... Правда, така ціна тільки до 30 червня... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 чер, 2020 07:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В Канаді напряжно, В Іспанії рослабон, І там зле, І сям не добре.
Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.
Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше. Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі? От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.
Турки пострижуть оленів. Не завтра, і не через місяць. Але пострижуть і побриють. Про механізм - я вже писав. Питання часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Хі-хі... так і є... Ви маєте рацію... Є ж прислів"я: "Бідному жениться - і дня мало"... Про Канаду знову: донька приятелів (дядько її мешкає у Дніпрі) закінчила універ у Парижі - здається навіть Сорбонна... РОБОТУ У ФРАНЦІЇ НЕ ЗНАЙШЛА (!!!). Знайшла у Канаді. В неї хлопець гарний - Жан звуть - справжній француз - разом пили український коньяк - він з нею приїздив до України. Так ось він з нею в Канаду не полетів - реально крутив пальцем біля скроні... Що Ви думаєте - попрацювала там рік і повернулася до Жана. Так що я історією тієї дівчини, що не знайшла себе у Канаді, не здивований...
Проте в Туреччині роботу ніхто ще не знайшов)))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців