Додано: Сер 10 чер, 2020 07:45

Даремно Ви так думаєте: я - мабуть - і не знаю людей української діаспори, хто не має тут роботи - якщо хоче працювати.

Тут 2 варіянти:

Перший. Наша жіночка заміжня за турком і НЕ ПРАЦЮЄ, бо чоловік забезпечує. Виховує діточок.



Другий. Якщо влаштувалися на роботу - то не на збирання полуниці або помаранчів (платять 70 лір за день - приблизно 280 гривень), а на щось - як я вже писав - інтелектуальне.

Наші працюють:

- викладачами в школі (чоловіки - в українській "суботній школі" під егідою Консульства України в Анталії).

- перекладачами - разом із нотаріусами (в цьому випадку тримають кабінет поруч із кабінетом нотаріуса);

- ведуть курси англійської або турецької мов (ГО "Українська родИна" надає приміщення майже безкоштовно).

- представники забудовника в офісах по продажу квартир (ведуть всі справи з іноземцями - при цьому то НЕ ріелтори, а саме представники забудовника для роботи з іноземцями).

- ведуть курси із танців для дітей та для молоді (тут якесь свято - так дивуєшся кількості колективів і танців від "народних" до тільки Бог знає яких).

- ведуть заняття із навчанні грі на музичних інструментах.

- орендують приміщення для кафе - до речі - саме класне кафе "Українська кухня" в приміщенні Громадського об"єднання "Українська родИна".

- будете сміятися - але коли мені треба залишити на когось собаку - то віддаю нашій україночці - мешкає із чоловіком в трикімнатній квартирі і не проти за 40 лір (160 гривень) на добу брати собаку.

- випікають "на дому" тістечка та торти на замовлення кафе.

- працюють "віддалено" - я вже писав - найкращій варіянт - по Скайпу ведуть уроки - будете сміятися - наприклад, російської мови - є клієнти з Великої Британії та Австралії - і платять по 50 доларів за годину.

- НЕ ПРАЦЮЮТЬ, бо мають налагоджений бізнес, який приносить сталі прибутки.

- працюють віддалено, як, наприклад, akurt. Мені головне, щоби був інтернет...



P.S. Наведене вище зовсім НЕ означає, що на багатьох НЕ вплинула пандемія. Деякі люди люди втратили роботу. Щотижня виїзджали поромом в Чорноморськ від 5 до 30 "наших" - і чоловіків, і жінок. Були декілька "вивізних" рейсів з Анталії (здається два) і з Стамбула - теж здається два рейси. Цікаво, що тільки останній спеціальний рейс з Анталії - 30 травня - був заповнений на 100%. Гріх не відмітити наполегливу роботу Консульства України в Анталії - в перший період пандемії вони допомагали українцям продуктами харчування, потім допомагали отримувати перепустки на перміщення між містами під час "Комендантської години", щотижня забезпечували безкоштовний трансфер з Анталії в порт Карасу до Чорноморського узбережжя Туреччини (650 км) на мікроавтобусі із дипломатичними номерами.

Два рази забезпечували евакуацію наших хлопців-моряків з іноземних суден, у яких закінчився контракт на роботу на іноземних суднах - в цю суботу зібрали в портах Туреччини та доставили на пором в Карасу 9 українських моряків. Форумчани і не знають, що для моряків виникла велика проблема повернення в Україну - всі судна мають порти приписки в різних країнах, раніше не було проблем - сів на літак в Амстердамі або в Катарі - та попав додому, але зараз - ні...

Команда під керуванням Андрія Сибіхи - нашого посла в Туреччині - працює просто чудово!

(Посольство в Анкарі, два консульства - в Стамбулі та в Анталії).