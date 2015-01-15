Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Канаді напряжно, В Іспанії рослабон, І там зле, І сям не добре.
Ви побільше галерну пропаганду на DOU читайте. Там у них у всіх країнах пагано, крім України з її 5% податку та ЕСВ в 1000 грн.
Я вже не раз писав, що до пори до часу тут добре, а потім, коли маєш значно більше, чим можеш потратити, починаєш задумуватися, а чому б не поїхати туди, де дорожче життя, але спокійніше та якісніше. Допустим, накосив півляма баксів сінйор-помідор за 10 років сійнорства (лям із сінйорітою), і що далі? От пан акурт чкурнув в Анталію і звідти показує дулі податковій як турецькій так і українській, і нема їм за що його вхопити, навіть за одне яйко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
"Розумну річ приємно й слухать" (мій дід Петро Сергійович, він з Полтавщини).
х х х Новини для подорожуючих: з 15 червня Туреччина відновлює допуск на свою територію мешканців Європи, а з 1 липня - України. По прибуттю іноземця будуть вимірювати температуру, якшо вона виявиться вищою за 38 градусів - будуть робити тест на Коронавірус. Результат - через 2-3 години. Тому зараз авіакомпанія Пегасус почала продавати авіаквитки з пересадкою в Стамбулі із проміжком в 4-4,5 годин.
х х х В червні в Туреччині небувалий рай: готелі - самі престижні - по 130 лір (близько 20 ойро) за добу на двох ще й із сніданком. Деякі готелі на своїх сайтах навіть ціну не пишуть - просять дзвонити. В деякі подзвониш - називають ціну, навіть нижче за оприлюднену на сайті. Завтра зранку трьома автівками група "наших" виїжджає на триденний відпочинок в історичний та природний рай в знаменитому Олімпусі. На сайті вказана ціна по 115-155 лір з людини за напівпансіон, а телефоном - 100 лір (менше 400 гривень). https://www.tatilsepeti.com/salinas-wooden-houses
Форумчанам рекомендував би звернути увагу на готелі в Бодрумі: - по-перше відкривають авіарейс Київ-Бодрум. - готелі за смішними цінами на першій лінії... 200 лір - менше 800 гривень готель 4 зірки... номер на двох із сніданком... Правда, така ціна тільки до 30 червня... https://www.grupanya.com/tum-turkiye/fi ... c=adl2-ccd
Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 чер, 2020 07:29, всього редагувалось 1 раз.
Даремно Ви так думаєте: я - мабуть - і не знаю людей української діаспори, хто не має тут роботи - якщо хоче працювати. Тут 2 варіянти: Перший. Наша жіночка заміжня за турком і НЕ ПРАЦЮЄ, бо чоловік забезпечує. Виховує діточок.
Другий. Якщо влаштувалися на роботу - то не на збирання полуниці або помаранчів (платять 70 лір за день - приблизно 280 гривень), а на щось - як я вже писав - інтелектуальне. Наші працюють: - викладачами в школі (чоловіки - в українській "суботній школі" під егідою Консульства України в Анталії). - перекладачами - разом із нотаріусами (в цьому випадку тримають кабінет поруч із кабінетом нотаріуса); - ведуть курси англійської або турецької мов (ГО "Українська родИна" надає приміщення майже безкоштовно). - представники забудовника в офісах по продажу квартир (ведуть всі справи з іноземцями - при цьому то НЕ ріелтори, а саме представники забудовника для роботи з іноземцями). - ведуть курси із танців для дітей та для молоді (тут якесь свято - так дивуєшся кількості колективів і танців від "народних" до тільки Бог знає яких). - ведуть заняття із навчанні грі на музичних інструментах. - орендують приміщення для кафе - до речі - саме класне кафе "Українська кухня" в приміщенні Громадського об"єднання "Українська родИна". - будете сміятися - але коли мені треба залишити на когось собаку - то віддаю нашій україночці - мешкає із чоловіком в трикімнатній квартирі і не проти за 40 лір (160 гривень) на добу брати собаку. - випікають "на дому" тістечка та торти на замовлення кафе. - працюють "віддалено" - я вже писав - найкращій варіянт - по Скайпу ведуть уроки - будете сміятися - наприклад, російської мови - є клієнти з Великої Британії та Австралії - і платять по 50 доларів за годину. - НЕ ПРАЦЮЮТЬ, бо мають налагоджений бізнес, який приносить сталі прибутки. - працюють віддалено, як, наприклад, akurt. Мені головне, щоби був інтернет...
P.S. Наведене вище зовсім НЕ означає, що на багатьох НЕ вплинула пандемія. Деякі люди люди втратили роботу. Щотижня виїзджали поромом в Чорноморськ від 5 до 30 "наших" - і чоловіків, і жінок. Були декілька "вивізних" рейсів з Анталії (здається два) і з Стамбула - теж здається два рейси. Цікаво, що тільки останній спеціальний рейс з Анталії - 30 травня - був заповнений на 100%. Гріх не відмітити наполегливу роботу Консульства України в Анталії - в перший період пандемії вони допомагали українцям продуктами харчування, потім допомагали отримувати перепустки на перміщення між містами під час "Комендантської години", щотижня забезпечували безкоштовний трансфер з Анталії в порт Карасу до Чорноморського узбережжя Туреччини (650 км) на мікроавтобусі із дипломатичними номерами. Два рази забезпечували евакуацію наших хлопців-моряків з іноземних суден, у яких закінчився контракт на роботу на іноземних суднах - в цю суботу зібрали в портах Туреччини та доставили на пором в Карасу 9 українських моряків. Форумчани і не знають, що для моряків виникла велика проблема повернення в Україну - всі судна мають порти приписки в різних країнах, раніше не було проблем - сів на літак в Амстердамі або в Катарі - та попав додому, але зараз - ні... Команда під керуванням Андрія Сибіхи - нашого посла в Туреччині - працює просто чудово! (Посольство в Анкарі, два консульства - в Стамбулі та в Анталії).
Не буду з вами сперечатися - два Ваші абзаци правильні. Без питань. Але хто говорив, що є Рай на Землі? І що все просто і легко? Цукерки і то - далеко не для всіх... "Без розуму ні сокирою рубати, ні личака в'язати" От почитати київську гілку - хіба там в Києві хтось чекає гарного хлопця/дівчину або чоловіка/жінку з Кропивницького або з Миколаєва собі на роботу, ще й на великі гроші? Своїх не знають, куди пристроїти...