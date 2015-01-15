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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 07:22
akurt написав: kozlodoev написав:
Этот турок
все еще на своей волынке
играет. У человека кризис
, он хочет казаться крутым, не в жизни так на форуме. Если ему обрубить интернет,
то он спрыгнет в пучину
Без интернета, мой друг, сегодня и сейчас ЛЮБОЙ спрыгнет в пучину.
И я тоже.
Цей kozlodoev
дуже дуже незадоволений, що я пишу про Туреччину, в якій зараз живу - тут Він має рацію: мені треба писати про Ісландію, про Чілі, про Занзібар та про Монголію, в яких я НЕ живу.
Виправлюсь.
Про те, що п.Акурт вельми надуває щоки - тут писали десятки разів.
Акурт, обережніше : щоки можуть луснути!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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