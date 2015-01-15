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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:22

  akurt написав:
  kozlodoev написав:Этот турок все еще на своей волынке играет. У человека кризис, он хочет казаться крутым, не в жизни так на форуме. Если ему обрубить интернет, то он спрыгнет в пучину



Без интернета, мой друг, сегодня и сейчас ЛЮБОЙ спрыгнет в пучину.
И я тоже.

Цей kozlodoev дуже дуже незадоволений, що я пишу про Туреччину, в якій зараз живу - тут Він має рацію: мені треба писати про Ісландію, про Чілі, про Занзібар та про Монголію, в яких я НЕ живу.
Виправлюсь.

Про те, що п.Акурт вельми надуває щоки - тут писали десятки разів.

Акурт, обережніше : щоки можуть луснути!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:10

  Frant написав:
  akurt написав:
  kozlodoev написав:Этот турок все еще на своей волынке играет. У человека кризис, он хочет казаться крутым, не в жизни так на форуме. Если ему обрубить интернет, то он спрыгнет в пучину



Без интернета, мой друг, сегодня и сейчас ЛЮБОЙ спрыгнет в пучину.
И я тоже.

Цей kozlodoev дуже дуже незадоволений, що я пишу про Туреччину, в якій зараз живу - тут Він має рацію: мені треба писати про Ісландію, про Чілі, про Занзібар та про Монголію, в яких я НЕ живу.
Виправлюсь.

Про те, що п.Акурт вельми надуває щоки - тут писали десятки разів.

Акурт, обережніше : щоки можуть луснути!

bo zbzikował i ma bzika!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 624625626627
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