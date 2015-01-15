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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:13

Де ви таке цікаве народилися...
В Анталії вчора +28. Вода в морі +24; Плавав із трубкою та маскою до 15-00...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:37

  akurt написав:
  Frant написав:В Туреччині клімат не вельми.
Суха спекотна країна, без дощів, без річок. Класно, коли є кошти, сидіти в будинку і смоктати дешевий йогурт.
Працювати там некомфортно - надто спекотно. Для любителів спеки 35-40°С)))


Бідного Франта мені вже шкода... Закритий та голодний в Києві, пусті два хрущика - орендарі виїхали...
Вчора в Дніпрі в тіні +38. Білодага, про клімат розмірковує...
Ой, тяжко-важко в світі жити... Сміююся іж підстрибую: Суха спекотна країна, без дощів, без річок.

Що ж воно так погано хдлопцеві живеться... Ніби-то й не дурний...
Правильно пан flyman звернув увагу: bo zbzikował i ma bzika!

Пане Флаймане! Я саме зараз від"їзджаю на три дні на відпочинок у гори, поки я зайнятий, яка Ваша думка з приводу легкої польскої мови та того, що в Польщу деже лагко та швидко можна доїхати автобусом, наприклад "Львів-Вроцлав" - всього 24 години в дорозі?
Я якось о 01-00 ночі сів у Львовы на Центральному автовокзалі, щоби доїхати до Rzeszówа та звідти відлетіту на острів Корфу відпочивати - Rzeszów прямо сразу через кордон пішки, а на літак встиг о 10-30 ледве за 5 хвилин до закнічення посадки - це при тому, що летів нат таксі з РКР Rzeszówа...

Гадаю панове і не знають що ще рік тому прімо зі Льова за сміжні гроші літав маленький гвинтокрилий літак до Radoma... ну зовсім маненький і зовсім дешево - але злітати на пару днів попити польского пива та відвідати якусь імпрезу можна було...

Я ще не визначився, куди би рухатися з інвестиціями, в Польщу, Іспанію, чи лишатися вна неньці. Чекаю закінчення какарантину і відновлення ділової активності, щоб продовжити оточення Києва кавалірками за рахунок кешфло.
До пенсії ще далеко, і я сподіваюся лям долярчиків мати в активах на тен час.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:10

  akurt написав:Вчора в Дніпрі в тіні +38.
В континентальній частині Туреччині +45 в тіні.

Тому не треба плутати тепле з м,яким, а гаряче з твердим.

  Frant написав:В Туреччині клімат не вельми.
Суха спекотна країна, без дощів, без річок. Класно, коли є кошти, сидіти в будинку і смоктати дешевий йогурт.
Працювати там некомфортно - надто спекотно. Для любителів спеки 35-40°С)))


Немає заперечень?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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