|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:13
Де ви таке цікаве народилися...
В Анталії вчора +28. Вода в морі +24; Плавав із трубкою та маскою до 15-00...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4229
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1086 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:37
akurt написав: Frant написав:
В Туреччині клімат не вельми. Суха спекотна країна, без дощів, без річок.
Класно, коли є кошти, сидіти в будинку і смоктати дешевий йогурт.
Працювати там некомфортно - надто спекотно. Для любителів спеки 35-40°С)))
Бідного Франта мені вже шкода... Закритий та голодний в Києві, пусті два хрущика - орендарі виїхали...Вчора в Дніпрі в тіні +38.
Білодага, про клімат розмірковує...
Ой, тяжко-важко в світі жити... Сміююся іж підстрибую: Суха спекотна країна, без дощів, без річок.Що ж воно так погано хдлопцеві живеться..
. Ніби-то й не дурний...
Правильно пан flyman
звернув увагу: bo zbzikował i ma bzika!
Пане Флаймане
! Я саме зараз від"їзджаю на три дні на відпочинок у гори, поки я зайнятий, яка Ваша думка з приводу легкої польскої мови та того, що в Польщу деже лагко та швидко можна доїхати автобусом, наприклад "Львів-Вроцлав" - всього 24 години в дорозі?
Я якось о 01-00 ночі сів у Львовы на Центральному автовокзалі, щоби доїхати до Rzeszówа та звідти відлетіту на острів Корфу відпочивати - Rzeszów прямо сразу через кордон пішки, а на літак встиг о 10-30 ледве за 5 хвилин до закнічення посадки - це при тому, що летів нат таксі з РКР Rzeszówа...
Гадаю панове і не знають що ще рік тому прімо зі Льова за сміжні гроші літав маленький гвинтокрилий літак до Radoma... ну зовсім маненький і зовсім дешево - але злітати на пару днів попити польского пива та відвідати якусь імпрезу можна було...
Я ще не визначився, куди би рухатися з інвестиціями, в Польщу, Іспанію, чи лишатися вна неньці. Чекаю закінчення какарантину і відновлення ділової активності, щоб продовжити оточення Києва кавалірками за рахунок кешфло.
До пенсії ще далеко, і я сподіваюся лям долярчиків мати в активах на тен час.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19680
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:10
akurt написав:
Вчора в Дніпрі в тіні +38.
В континентальній частині Туреччині +45 в тіні.
Тому не треба плутати тепле з м,яким, а гаряче з твердим.
Frant написав:
В Туреччині клімат не вельми. Суха спекотна країна, без дощів, без річок.
Класно, коли є кошти, сидіти в будинку і смоктати дешевий йогурт.
Працювати там некомфортно - надто спекотно. Для любителів спеки 35-40°С)))
Немає заперечень?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21464
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1200 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab
, Vint
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5157
|555088
|
|
|793
|90754
|
Пон 08 чер, 2020 18:17
jump
|
|221
|79784
|
|