akurt написав: Frant написав: В Туреччині клімат не вельми.

Суха спекотна країна, без дощів, без річок. Класно, коли є кошти, сидіти в будинку і смоктати дешевий йогурт.

Бідного Франта мені вже шкода... Закритий та голодний в Києві, пусті два хрущика - орендарі виїхали...

Вчора в Дніпрі в тіні +38. Білодага, про клімат розмірковує...

Ой, тяжко-важко в світі жити... Сміююся іж підстрибую: Суха спекотна країна, без дощів, без річок.



Що ж воно так погано хдлопцеві живеться... Ніби-то й не дурний...

Правильно пан flyman звернув увагу: bo zbzikował i ma bzika!



Пане Флаймане! Я саме зараз від"їзджаю на три дні на відпочинок у гори, поки я зайнятий, яка Ваша думка з приводу легкої польскої мови та того, що в Польщу деже лагко та швидко можна доїхати автобусом, наприклад "Львів-Вроцлав" - всього 24 години в дорозі?

Я якось о 01-00 ночі сів у Львовы на Центральному автовокзалі, щоби доїхати до Rzeszówа та звідти відлетіту на острів Корфу відпочивати - Rzeszów прямо сразу через кордон пішки, а на літак встиг о 10-30 ледве за 5 хвилин до закнічення посадки - це при тому, що летів нат таксі з РКР Rzeszówа...



Я ще не визначився, куди би рухатися з інвестиціями, в Польщу, Іспанію, чи лишатися вна неньці. Чекаю закінчення какарантину і відновлення ділової активності, щоб продовжити оточення Києва кавалірками за рахунок кешфло.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

